'Governor' की रिलीज के साथ मेकर्स का फैसला, दर्शकों को फिर मिलेगा 1990 के दशक की टिकट कीमतों पर एंटरटेनमेंट

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की अपकमिंग मच-अवेटेड फिल्म 'गवर्नर' ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर बज बना रखा है. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मधु और अदा शर्मा भी नजर आने वाली हैं. फिल्म का निर्देशन चिन्मय डी. मांडलेकर ने किया है और इसे विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म भारत के इतिहास के उस दौर की कहानी को पर्दे पर पेश करती है, जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसने उसकी पूरी ताकत और हौसले की परीक्षा ली थी.
फिल्म 'गवर्नर' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इसकी कहानी और मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग के अलावा एक और वजह है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों को एक खास तोहफा देने का फैसला किया है. दरअसल, 'गवर्नर' की रिलीज से पहले मेकर्स ने टिकटों की कीमतों को लेकर 1990 के दशक (जिस दौर की फिल्म की कहानी है) के पुराने दौर को दोबारा याद करने का फैसला किया है.
'गवर्नर' की रिलीज करीब आते ही मेकर्स ने मार्केटिंग का बेहद अनोखा आइडिया पेश किया है, जो दर्शकों को सीधे 1990 के दशक की टिकट कीमतों के दौर में ले जाएगा. इस इनोवेटिव अप्रोच के जरिए मेकर्स का मकसद दर्शकों को उसी दौर से जोड़ना है, जिसमें यह पूरी कहानी बुनी गई है. मेकर्स ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, जो पहले शायद कभी नहीं देखा गया है और इसे दर्शकों को एक बेहद खास अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि दर्शक उस दुनिया और समय को महसूस कर सकें, जिसे फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है.
फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस कमाल की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का ऐलान करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कहानी भी ऐतिहासिक है और टिकट की कीमतें भी. 'गवर्नर' सिनेमाघरों में 12 जून को रिलीज होने वाली है.' मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' में दमदार और इम्पैक्टफुल डायलॉग्स से सजी बेमिसाल कहानी है, जिसे 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है, जबकि इसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह हैं.
दरअसल, आज के दौर में मल्टीप्लेक्स में फिल्मों की टिकटें कई शहरों में काफी महंगी हो गई हैं. ऐसे में 1990 के दशक की कीमतों के मुताबिक टिकट बेचना अपने आप में एक अनोखी पहल मानी जा रही है. इस फैसले के पीछे मकसद केवल दर्शकों को राहत देना नहीं, बल्कि फिल्म की थीम को ऐतिहासिक संदर्भ के साथ पेश करना भी है.
वहीं, फिल्म की बेहतरीन स्क्रिप्ट की बात करें तो इसे विपुल अमृतलाल शाह, सौरभ भरत, रवि असरानी और सुवेंदु भट्टाचार्य ने मिलकर लिखा है. फिल्म के गहरे और खूबसूरत गाने दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं और इन्हें शानदार म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है. फिल्म सिनेमाघरों में 12 जून को रिलीज होने वाली है.