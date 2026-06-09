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'Governor' की रिलीज के साथ मेकर्स का फैसला, दर्शकों को फिर मिलेगा 1990 के दशक की टिकट कीमतों पर एंटरटेनमेंट

Manoj Bajpayee Governor: सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'गवर्नर' भारत के इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को पर्दे पर लाती नजर आ रही है. इस फिल्म में उस दौर की कहानी दिखाई जाएगी, जब देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 09, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:55 AM IST
'Governor' की रिलीज के साथ मेकर्स का फैसला, दर्शकों को फिर मिलेगा 1990 के दशक की टिकट कीमतों पर एंटरटेनमेंट

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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