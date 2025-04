बॉलीवुड में परसा मातम, मनोज कुमार के निधन से गनगीन हुई इंडस्ट्री; सेलेब्स दे रहे श्रंद्धाजंलि

Celebs Paid Tribute To Manoj Kumar: हिंदी सिनेमा के दिग्गज भारत के दिग्गज अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया. वे लंबे समय से बीमार थे और शनिवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली. मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में देशभक्ति को खास पहचान दी. इसकी के चलते उन्हें 'भारत कुमार' के नाम से भी जाना जाता था. उनका फिल्मी सफर 1957 में शुरू हुआ और उन्होंने 'उपकार', 'पूरब और पश्चिम', 'क्रांति' जैसी कई यादगार फिल्में दीं.

फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

साथ ही उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिले थे. मनोज कुमार के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है. बॉलीवुड के कई सितारों और राजनीतिक हस्तियों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया. उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि हिंदी सिनेमा ने एक महान अभिनेता और सच्चे देशभक्त को खो दिया. उनकी फिल्मों ने देशप्रेम और समाज सेवा का संदेश दिया था. राजनीति और सिनेमा से जुड़े दिग्गजों ने कहा कि उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता.

Deeply saddened by the passing of legendary actor and filmmaker Shri Manoj Kumar Ji. He was an icon of Indian cinema, who was particularly remembered for his patriotic zeal, which was also reflected in his films. Manoj Ji's works ignited a spirit of national pride and will… pic.twitter.com/f8pYqOxol3

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स (पहले ट्विटर) पर मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'मनोज कुमार जी के निधन की खबर दुखद है. वे सिनेमा के जरिए देशभक्ति की भावना जगाने वाले कलाकार थे. उनकी फिल्में लोगों को प्रेरित करती थीं और आगे भी करती रहेंगी'. पीएम मोदी ने उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदना जताई और कहा कि उनका योगदान भारतीय सिनेमा और समाज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.

मनोज मुंतशिर ने दी भावुक श्रद्धांजलि

गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मेरा नाम आपसे मिलता है. देशभक्ति का पहला पाठ मैंने आपकी फिल्मों से सीखा. अगर आप न होते, तो शायद मेरी कलम से ‘तेरी मिट्टी’ जैसा गीत भी न निकलता. अलविदा मेरे हीरो!'. उनके इस पोस्ट ने कई लोगों की भावनाओं को छू लिया. मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की जो चिंगारी जलाई, वो हमेशा जलती रहेगी.

I grew up learning from him that there’s no emotion like love and pride for our country. And if we actors won’t take the lead in showing this emotion, who will? Such a fine person, and one of the biggest assets of our fraternity. RIP Manoj Sir. Om Shanti pic.twitter.com/sr8U4Wkqgq

अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ का संदेश

सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, 'मैं उनसे सीखते हुए बड़ा हुआ कि देशभक्ति सबसे बड़ी भावना है. अगर हम कलाकार इसे नहीं दिखाएंगे, तो कौन दिखाएगा? उन्होंने हमें गर्व और प्रेरणा दी. ओम शांति!'. वहीं, जैकी श्रॉफ ने भी उनकी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए टूटे दिल वाला इमोजी पोस्ट किया. बॉलीवुड के कई और सितारों ने भी मनोज कुमार को हिंदी सिनेमा की एक अपूरणीय क्षति बताया.

Extremely saddened at the demise of a legendary actor and filmmaker, Dada Saheb Phalke recipient, Shri #ManojKumar Saab. He will eternally be remembered as Mr. Bharat for always reminding us about roti, kapada aur kisaan. Our integrity and patriotism. Our culture and our roots.… pic.twitter.com/wglLb5swU6

खुशबू सुंदर ने किया याद

एक्ट्रेस और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर ने मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'उन्होंने हमें हमेशा रोटी, कपड़ा और किसान का महत्व सिखाया. उनकी ईमानदारी, देशभक्ति और संस्कृति को कोई नहीं भूल सकता. वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे'. मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया था, जिससे लोग उनसे गहराई से जुड़ गए थे.

#WATCH | Veteran actor Manoj Kumar passed away at the Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital early this morning at around 3:30 AM.

His son, Kunal Goswami, says, "...He has had health-related issues for a long time. It's the grace of the god that he bid adieu to this world… pic.twitter.com/bTYQnXNHcF

— ANI (@ANI) April 4, 2025