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मनोज मुंतशिर ने प्रभास की Adipurush को बताया जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, माफी मांगते हुए बोले- 'मैं शर्मिंदा हूं...'

प्रभास की 'आदिपुरुष' के सिनेमाघरों में आने के करीब 3 साल बाद, फिल्म के डायलॉग को लेकर राइटर मनोज मुंतशिर ने बयान दिया है. उन्होंने इस फिल्म को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:04 PM IST
मनोज मुंतशिर ने प्रभास की Adipurush को बताया जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, माफी मांगते हुए बोले- 'मैं शर्मिंदा हूं...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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