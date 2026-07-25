मनोज मुंतशिर ने प्रभास की Adipurush को बताया जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, माफी मांगते हुए बोले- 'मैं शर्मिंदा हूं...'

साउथ सुपरस्टार प्रभास की 'आदिपुरुष' साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी नजर आई थीं. उस समय इस फिल्म के खराब विजुअल और बेकार डायलॉग को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बजट निकालने में भी काफी मुश्किलों का सामना कर रही थी. वहीं अब फिल्म रिलीज के करीब 3 साल बाद फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने इसके लिए माफी मांगते हुए शर्मिंदगी जाहिर की है.
फिल्म के राइटर मनोज ने बातचीत करते हुए कहा कि शुरुआत में, मैंने इसे ज्यादा सीरियसली से नहीं लिया था और मुझे इस बात को समझने में दो दिन लग गए थे. उन्होंने आगे कहा कि ये फिल्म मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और उससे भी ज्यादा बड़ी गलती थी फिल्म का बचाव करना.
मनोज मुंतशिर ने माफी मांगते हुए कहा कि फिल्म को लेकर उस समय जो भी हुआ, उसके लिए उन्हें बेहद शर्मिंदगी है और जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वो पूरे देशवासियों से माफी मांगते हैं. इस दौरान उन्होंने फिल्म के डायलॉग्स को भी खराब बताया और काफी आलोचना की. मुंतशिर ने कहा, 'अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मैंने ये डायलॉग्स कैसे लिखे थे, मुझे नहीं पता कि मैंने किस ट्रिप के दौरान उन्हें लिखा था.'
आपको बता दें कि प्रभास की ये फिल्म साल 2023 जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे शुरुआत में एक बड़ा प्रोजेक्ट माना गया था. ये फिल्म हिंदू पौराणिक महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित थी. इस फिल्म के रिलीज होते ही ऑडियंस ने इसे ट्रोल करना शुरु कर दिया था और इसमें महाकाव्य को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया था. लोगों ने सबसे ज्यादा निराशा भगवान हनुमान के किरदार पर जताई थी, जिसे गलत तरीके से दिखाया गया था.
इस फिल्म का सबसे ज्यादा विवादित डायलॉग 'कपड़ा तेरे बाप का' को बाद में बदल दिया गया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. वहीं राइटर से पहले फिल्म में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'आदिपुरुष' को लेकर दुख जताया था. प्रभास की इस फिल्म को ओम राउत ने निर्देशित किया था,जिसमें प्रभास ने राम, कृति ने सीता और सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था. वहीं फिल्म को क्रिटीक्स और ऑडियंस द्वारा नापसंद किए जाने पर इसकी खूब आलोचना हुई. वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी ये बजट वसूल करने में फेल हो गई.