मनोज मुंतशिर ने प्रभास की Adipurush को बताया जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, माफी मांगते हुए बोले- 'मैं शर्मिंदा हूं...'

इस फिल्म का सबसे ज्यादा विवादित डायलॉग 'कपड़ा तेरे बाप का' को बाद में बदल दिया गया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. वहीं राइटर से पहले फिल्म में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'आदिपुरुष' को लेकर दुख जताया था. प्रभास की इस फिल्म को ओम राउत ने निर्देशित किया था,जिसमें प्रभास ने राम, कृति ने सीता और सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था. वहीं फिल्म को क्रिटीक्स और ऑडियंस द्वारा नापसंद किए जाने पर इसकी खूब आलोचना हुई. वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी ये बजट वसूल करने में फेल हो गई.