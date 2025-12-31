Advertisement
trendingNow13059129
Hindi Newsबॉलीवुड‘10 बार मेरी आंखें भर आईं...’ जब पीएम मोदी ने मां हीराबेन के लिए लिखी थी 17 पन्नों की चिट्ठी, जिसे पढ़कर खूब रोए गीतकार

‘10 बार मेरी आंखें भर आईं...’ जब पीएम मोदी ने मां हीराबेन के लिए लिखी थी 17 पन्नों की चिट्ठी, जिसे पढ़कर खूब रोए गीतकार

PM Modi Letter To His Mother: कवि और संगीतकार मनोज मुंतशिर ने ‘मोदी स्टोरी’ में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन के लिए 17 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, जिसे रिकॉर्ड करते समय वे भावुक हो उठे. इस पत्र में एक बेटे का गहरा प्रेम और मां की यादें साफ दिखती हैं, जो सभी को छू लेती हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब पीएम मोदी ने मां हीराबेन के लिए लिखी थी 17 पन्नों की चिट्ठी
जब पीएम मोदी ने मां हीराबेन के लिए लिखी थी 17 पन्नों की चिट्ठी

Manoj Muntashir Recalls PM Modi Letter: ‘गलियां’, ‘तेरे संग यारा’, ‘कौन तुझे’, ‘फिर भी तुमको चाहूंगा’ और ‘तेरी मिट्टी’ जैसे हिट गानों की सौगात देने वाले कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर ने फिल्म ‘मोदी स्टोरी’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के रिश्ते को लेकर एक बेहद इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए 17 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी. इस खत को रिकॉर्ड करना उनके लिए बेहद मुश्किल था. 

भावनाएं इतनी गहरी थीं कि रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार उन्हें रुकना पड़ा. ये एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी के सबसे इमोशनल पलों में से एक था. मनोज ने बताया कि मां को खोने से बड़ा कोई दुख इस दुनिया में नहीं होता. उन्होंने कहा, ‘दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता’. उनके मुताबिक, चाहे बेटा कितना भी मजबूत क्यों न हो, मां के जाने के बाद वो अंदर से टूट जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दर्द से अलग नहीं थे, जिसका अंदाजा उनकी चिट्ठी से लगाया जा सकता था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Modi Story (@themodistory)

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी की मां के नाम 17 पन्नों की चिट्ठी

उन्होंने कहा, ‘फर्क सिर्फ इतना था कि देश की जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान अपने दुख को भी संयम में ढाल लेता है’. मनोज ने बताया कि हीराबेन मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की मां नहीं थीं, बल्कि उनकी मार्गदर्शक और सबसे बड़ी ताकत भी थीं. वे उनकी जिंदगी की पहली गुरु थीं, जिन्होंने उन्हें संस्कार, सादगी और सेवा का रास्ता दिखाया. मनोज के मुताबिक, पीएम मोदी की लिखी चिट्ठी की हर पंक्ति में मां के लिए असीम प्रेम, गहरी कृतज्ञता और बीते पलों की यादें साफ झलकती हैं, जो किसी की भी आंखें नम कर दे. 

अभिषेक मल्हान और जिया शंकर ने गुपचुप कर ली सगाई? खबर सुनते ही फैंस को लगा झटका, 2024 में...

चिट्ठी को 10 बार रोए मनोज मुंतशिर
 
उन्होंने कहा कि ये खत किसी नेता का नहीं, बल्कि एक बेटे के टूटे दिल की आवाज है. मनोज मुंतशिर ने बताया कि जब उन्हें ये चिट्ठी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने का मौका मिला, तो उन्हें लगा था कि काम जल्दी पूरा हो जाएगा. लेकिन जैसे-जैसे वे पंक्तियां पढ़ते गए, भावनाओं का सैलाब उमड़ता गया. उन्होंने कहा, ‘हर दो लाइन के बाद मुझे रुकना पड़ता था’. रिकॉर्डिंग के दौरान करीब 10 बार उनकी आंखें भर आईं और कई बार आधे घंटे तक काम रोकना पड़ा, ताकि खुद को संभाल सकें.

चिट्ठी में साफ दिखा मां-बेटे का पवित्र रिश्ता

मनोज ने बताया कि ये चिट्ठी बेहद मार्मिक और करुणा से भरी हुई थी. उन्होंने बताया, ‘जब-जब मैं उन शब्दों को पढ़ता था, मेरा गला भर आता था’. उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे उन्होंने खुद अपनी मां को खो दिया हो. उस दर्द और खालीपन को शब्दों में उतारना आसान नहीं था. ये एक्सपीरियंस उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल काम नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर बन गया था. मां-बेटे के इस पवित्र रिश्ते पर बात करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि इस संबंध का अपमान करना बेहद दुखद है. 

2022 में हुआ था पीए मोदी की मां का निधन

उनके मुताबिक, ये चिट्ठी सिर्फ एक बेटे का अपनी मां के लिए प्यार नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि पीएम मोदी के व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों के निर्माण में हीराबेन मोदी की कितनी अहम भूमिका रही. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर, 2022 को 99 की उम्र में हुआ था. पीएम मोदी अपनी मां के बेहद करीब थे. वे जब भी उसने मिलने जाया करते थे तो सबसे पहले उनके पैर पानी से धुला करते थे और फिर उनके साथ से खाना खाया करते थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Manoj MuntashirPM Modi

Trending news

31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद