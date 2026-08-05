हां, हमसे गलती हुई और... 'आदिपुरुष' के फ्लॉप होने पर मनोज मुंतशिर का छलका दर्द, 'रामायण' को लेकर कहा ऐसा

Manoj muntashir statement on ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की तुलना पर आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर का बड़ा बयान आया है. उन्होंने 'आदिपुरुष' के फ्लॉप होने की बात स्वीकार करते हुए यश और रणबीर कपूर की तारीफ की है. जानिए पूरी खबर.
Manoj Muntashir On Ramayana: नितेश तिवारी की आने वाली महाकाव्य फिल्म 'रामायण' को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर इसकी तुलना प्रभास और सैफ अली खान स्टारर 'आदिपुरुष' से की जाने लगी है. अब इस तुलना पर 'आदिपुरुष' के विवादित संवाद लेखक मनोज मुंतशिर की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने बेहद बेबाकी से अपनी फिल्म की नाकामी को स्वीकार करते हुए नई 'रामायण' की टीम को शुभकामनाएं दी हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुंबई में मीडिया से बात करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि 'आदिपुरुष' लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि फिल्म एक नाकाम कोशिश थी. पूरी टीम ने मेहनत बहुत की थी, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा सोचा गया था. उन्होंने कहा कि तुलना करने से बेहतर है कि हम आने वाली नई फिल्म का स्वागत करें.
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में साउथ सुपरस्टार यश के 'रावण' वाले किरदार पर मनोज मुंतशिर ने जमकर प्यार बरसाया. उन्होंने कहा कि यश एक बेहद बेहतरीन अभिनेता हैं और इसमें कोई शक नहीं है. जब भी हमारे महाकाव्य और संस्कृति को बड़े पर्दे पर लाया जाता है, तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ रहती हैं. मुझे पूरा यकीन है कि नितेश तिवारी की फिल्म दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करेगी.
अपनी बात आगे रखते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि भले ही फिल्म का निर्देशन और डायलॉग्स फ्लॉप रहे, लेकिन इसका म्यूजिक लोगों के दिलों में उतर गया. उन्होंने कहा, "मुझे इस बात का गर्व है कि आदिपुरुष का संगीत आज भी लोग सुनते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि नितेश तिवारी की रामायण का संगीत भी हमारी फिल्म के संगीत से आगे जाए और इतिहास रचे."
ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म 'आदिपुरुष' में प्रभास ने भगवान राम, कृति सेनन ने माता सीता और सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था. लगभग 550 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. इसके संवादों और किरदारों के चित्रण को लेकर देशभर में भारी विरोध और ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा था.
नितेश तिवारी की 'रामायण' के हालिया ट्रेलर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, अरुण गोविल राजा दशरथ और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आ रहे हैं. 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने की संभावना है.