‘इतना बदतमीज आदमी...’ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के सेट पर मनोज पाहवा की आर्यन खान से हो गई थी अनबन, बोले- ‘इतनी गाली-गलौज...’

Manoj Pahwa On Aryan Khan: अपने 41 साल के करियर में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार मनोज पाहवा ने हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Ba***ds of Bollywood) को लेकर बड़ा ही दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि सीरीज की शूटिंग के दौरान उनकी आर्यन खान से कुछ बातों पर बहस हो गई थी. इस सीरीज से आर्यन खान ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है और ये उनकी पहली डेब्यू सीरीज है, जिसमें कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं.

इस सीरीज में मनोज पाहवा ने भी एक बदतमीज और बेपरवाह चाचा का किरदार निभाया है, जो बहुत ज्यादा गाली-गलौच करता है. मनोज को इस रोल में इस्तेमाल की गई ज्यादातर गालियों को लेकर थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी, जिसे लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात की. मनोज पाहवा ने यूट्यूब चैनल ‘खाने में क्या है’ पर बात करते हुए बताया, ‘ऐसा दो-तीन बार हुआ जब हमारी थोड़ी बहस हो गई. मैंने कहा कि इतनी गाली-गलौज क्यों है, यार. मतलब मेरा किरदार बहुत ही बदतमीज लग रहा था’.

मनोज पाहवा को सीरीज में देनी थी खूब गालियां

उन्हें डर था कि दर्शक इस तरह की भाषा को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. लेकिन आर्यन खान लगातार उन्हें भरोसा दिलाते रहे कि स्क्रीन पर ये सब नेचुरल और असरदार लगेगा. मनोज के मुताबिक, आर्यन ने उनसे कहा, ‘सर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए. ये अच्छा लगेगा’. आर्यन का कॉन्फिडेंस देखकर मनोज को थोड़ा सुकून मिला. हालांकि, मनोज अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे. उनका मानना था कि ज्यादा गालियां कहानी से ध्यान हटा सकती हैं. लेकिन आर्यन अपने विजन को लेकर बिल्कुल साफ थे.

भाषा को लेकर अनकंफर्टेबल थे मनोज पाहवा

उन्होंने आगे बताया कि आर्यन चाहते थे कि किरदार पूरी ईमानदारी से दिखे, चाहे भाषा कितनी भी कड़वी क्यों न हो. मनोज पाहवा ने एक और सीन का जिक्र किया, जिसमें उन्हें शाहरुख खान के लिए ‘घंटे का बादशाह’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना था. इस डायलॉग को बोलने में वे काफी अनकंफर्टेबल थे. उन्होंने कहा, ‘मैंने आर्यन से कहा कि शाहरुख सर के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं लगेगा’. इस पर आर्यन ने बिना झिझक जवाब देते हुए कहा कि उनके पिता ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है और उन्हें इस डायलॉग से कोई दिक्कत नहीं है.

शाहरुख खान को नहीं थी गलियों से दिक्कत

मनोज ने आगे बताया, ‘आर्यन ने कहा कि डैड ने खुद बोला है कि ये लाइन रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आपके मुंह से गाली अच्छी लगती है’. ये सुनकर मनोज भी थोड़ा हैरान रह गए थे. उन्हें लगा कि जब खुद शाहरुख खान को स्क्रिप्ट से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उन्हें भी किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए. इसके बाद उन्होंने बिना झिझक सीन किया. बता दें, इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहेर बंब्बा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल जैसे कई शानदार कलाकार एक साथ नजर आते हैं.

जल्द आएगा सीरीज का सीजन 2

इस सीरीज की कहानी एक ऐसे आउटसाइडर लड़के की कहानी है, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है और इसके लिए उसको काफी कुछ झेलना पड़ता है. साथ ही बड़े स्टार्स से टकराना पड़ता है. इतना ही नहीं, हाल ही में इस सीरीज को IMDb ने भारत की 2025 की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बताया है, जिसने आर्यन खान की शुरुआत को खास बना दिया. वहीं, सीरीज में नजर आने वाले एक्टर राजत बेदी ने इसके दूसरे सीजन को लेकर अपडेट दी थी, जिसका सीजन 2 भी जल्द आएगा.