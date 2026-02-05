Advertisement
trendingNow13098642
Hindi Newsबॉलीवुड‘30 सालों में कभी धर्म की...’ नहीं खत्म हुआ एआर रहमान के बयान पर विवाद, अब सुभाष घई ने दो टूक कही ये बात

‘30 सालों में कभी धर्म की...’ नहीं खत्म हुआ एआर रहमान के बयान पर विवाद, अब सुभाष घई ने दो टूक कही ये बात

Subhash Ghai: काफी समय से म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर और कंपोजर एआर रहमान बॉलीवुड में धार्मिक भेदभाव वाले बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको लेकर कई सेलेब्स ने अपनी बात रखी. इसी बीच हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी डायरेक्टर सुभाष घई ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और इस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है. उन्होंने कुछ ऐसा कहा...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं खत्म हुआ एआर रहमान के बयान पर विवाद
नहीं खत्म हुआ एआर रहमान के बयान पर विवाद

Subhash Ghai On AR Rahman Remarks: हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई ने हाल ही में खुलकर मशहूर सिंगर और कंपोजर एआर रहमान का सपोर्ट किया. रहमान के बॉलीवुड को लेकर दिए गए ‘सांप्रदायिक’ बयान को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन सुभाष घई का कहना है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. घई और रहमान लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ काम कर चुके हैं और एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं. उनके मुताबिक, रहमान को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वे सच नहीं है. 

ANI से बातचीत में सुभाष घई ने कहा कि वे 1994 से एआर रहमान को जानते हैं. इतने सालों में उन्होंने कभी भी रहमान को धर्म या समुदाय के आधार पर सोचते नहीं देखा. घई ने बताया कि वे आज भी रहमान से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और स्टूडियो में साथ वक्त बिताते हैं. उनके मुताबिक, रहमान हमेशा इंसानियत और आध्यात्म में विश्वास करते आए हैं, न कि किसी धार्मिक भेदभाव में. सुभाष घई ने आगे कहा कि रहमान ने अपने करियर में भजन भी बनाए हैं और सूफी गाने भी बनाए. उनका संगीत हमेशा दिलों को जोड़ता है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

रहमान के सपोर्ट में उतरे सुभाष घई

घई को हैरानी हुई जब उन्होंने सुना कि रहमान पर सांप्रदायिक सोच का आरोप लगाया जा रहा है. उनके मुताबिक, ये बात बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है. उन्होंने साफ कहा कि फिल्म इंडस्ट्री सबसे धर्मनिरपेक्ष जगहों में से एक है, जहां लोग भाइयों की तरह काम करते हैं. दरअसल, एआर रहमान ने BBC एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें काम कम मिला है. उन्होंने इसके पीछे इंडस्ट्री के बदलते माहौल और पिछले 8 सालों में आए बदलावों को वजह बताया. 

ये है 2026 का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो, 3 हफ्तों में TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बना नंबर‑1, लेकिन IMDb रेटिंग है सिर्फ 3.7

खुद रहमान न भी दी थी अपनी सफाई

इसके बाद उनके इस बयान का लोगों ने अलग-अलग मतलब निकाल लिया और विवाद खड़ा हो गया. इसी वजह से ये मामला अब तक चर्चा में बना हुआ है. विवाद बढ़ने के बाद खुद रहमान ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की थी. उन्होंने कहा कि संगीत हमेशा से उनके लिए लोगों और परंपराओं से जुड़ने का जरिया रहा है. उन्होंने माना कि कई बार ‘इरादों’ को गलत समझ लिया जाता है. रहमान ने कहा कि उनका मकसद कभी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं रहा, बल्कि संगीत के जरिए सेवा करना ही उनकी सच्ची कोशिश रही है.

fallback

3 फिल्मों में काम कर चुके हैं रहमान और घई

रहमान ने अपने मैसेज में ये भी कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है. उनके मुताबिक, भारत उन्हें वे आजादी देता है जहां अलग-अलग संस्कृतियों और आवाजों को जगह मिलती है. इस पूरे मामले पर इंडस्ट्री से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इससे पहले कंगना रनौत, परेश रावल और रणवीर शौरी जैसे कलाकार भी अपनी राय रख चुके हैं. फिलहाल ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है. बता दें, सुभाष घई और एआर रहमान ने 3 फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें ‘ताल’ (1999), ‘किसना: द वॉरियर पोएट’ (2005) और ‘युवराज’ (2008) शामिल है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

AR RahmanSubhash Ghai

Trending news

Parliament Budget Session live: आज राज्यसभा में बोलेंगे PM मोदी, धन्यवाद प्रस्ताव से पहले विपक्षी सांसदों की बैठक
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: आज राज्यसभा में बोलेंगे PM मोदी, धन्यवाद प्रस्ताव से पहले विपक्षी सांसदों की बैठक
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह