कंगना के खिलाफ चले कई ट्विटर ट्रेंड, रितेश देशमुख-दिया मिर्जा समेत कई सितारे शामिल

नई दिल्ली: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kanhana Ranaut) यूं तो अपने बेबाक बयानों से चर्चा में रहती आई हैं, लेकिन अब उन्होंने बॉलीवुड सितारों के बजाय शिवसेना नेता संजय राउत को आड़े हाथों ले लिया है. उन्होंने निशाना तो शिवसेना सरकार पर साधा था, लेकिन जिस तरह से लिखा गया, उससे उनके विरोधियों को मौका मिल गया कि उस बयान को मुंबई के खिलाफ दिखाकर कंगना को निशाने पर लिया जाए. इसलिए लिए कंगना के खिलाफ तीन-चार ट्रेंड चलाए गए और इस मामले में कई सितारे बिना कंगना का नाम लिए सामने आ गए, जिनमें रितेश देशमुख, दिया मिर्जा और कुबरा सैत शामिल हैं.

Sanjay Raut Shiv Sena leader has given me an open threat and asked me not to come back to Mumbai, after Aazadi graffitis in Mumbai streets and now open threats, why Mumbai is feeling like Pakistan occupied Kashmir? https://t.co/5V1VQLSxh1 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 3, 2020

दरअसल, शिवसेना नेता संजय राउत ने धमकी भरे लगजे में मुंबई वापस न आने को कहा था जिसपर कंगना बिगड़ गई थीं और उन्होंने शिवसेना राज में मुंबई की तुलना पीओके से कर दी. अब कुछ लोग कंगना का नाम लिए बिना उनका विरोध कर रहे हैं.

रितेश देशमुख ने लिखा, 'मुंबई हिंदुस्तान है.' खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट के 2 घंटे में 6000 रीट्वीट हो चुके थे, रितेश ने ना कंगना का नाम लिया और ना कोई हैशटैग लिखा, फिर भी लोगों ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट करके एक हैशटैग चला डाला #MumbaiMeriJaan

मुंबई हिंदुस्तान है। — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 3, 2020

दिया मिर्जा भी मैदान में उतरीं. कंगना के नाम से भी परहेज किया और हैशटैग से भी, लेकिन अपना विरोध जताया उन्होंने अपने ट्वीट में मुंबई मेरी जान लिखकर मुंबई की तारीफ की है.

Mumbai meri Jaan lived and worked here for almost twenty years. Moved here to live on my own at age 19. This city embraced me with open arms and kept me safe. A cosmopolitan, inclusive, diverse, beautiful city. — Dia Mirza (@deespeak) September 3, 2020

Maharashtra is cultural n intellectual face of India..land of Great Shivaji maharaj. Mumbai has fed millions of Indians n given them Name Fame n Glory.Only ungrateful can compare it with POK..Shocked n disgusted #EnoughIsEnough #आमचीमुंबई #mumbaimerijaan #जयमहाराष्ट्र — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) September 3, 2020

इधर, सेक्रेड गेम्स वाली कुबरा सैत ने पहले तो ये बताया कि उन्हें कंगना ने ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने रितेश देशमुख की ट्वीट भी रीट्वीट की, साथ ही बिना कंगना का नाम लिए एक हैशटैग के साथ अपनी बात रखी और वो था #ILoveMumbai

I was 17, I wanted to run away to Mumbai.

At 27, I chose to make it home.

At 37, I still live here.

I love Mumbai.

This is MY HOME as it is to millions.

#ILoveMumbai — Kubbra Sait (@KubbraSait) September 3, 2020

इस दौरान एक और हैशटैग ट्विटर पर चला, वो था #AmchiMumbai, इस हैशटैग के साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कंगना पर निशाना साधा.

I am from #Udaipur; I was born in #Mumbai and I live in #Delhi. I must thank @KanganaTeam for reminding me how much #ILoveMumbai.

मला मुंबई आवडते#AmchiMumbai — Pawan Khera (@Pawankhera) September 3, 2020

एक बात तो साफ दिख रही थी कि कंगना के संजय राउत या शिवसेना सरकार के खिलाफ ट्वीट को लेकर कई लोग मैदान में उतरे. नेता तो कंगना का नाम लिख रहे थे, लेकिन जो थोड़े बहुत सितारे मुंबई की तारीफ के नाम पर कंगना के खिलाफ उतरे, वो ना तो कंगना का नाम लेने की हिम्मत जुटा पाए और ना ही कोई हैशटैग ऐसा लिख पाए, जो कंगना के बेहद खिलाफ जाता हो.

