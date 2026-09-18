ऑस्कर 2027 में मराठी फिल्म 'गोंधल' की एंट्री, 33 फिल्मों में से हुआ चयन; 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व

मराठी सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है. संतोष डावखर की फिल्म 'गोंधल' को 99वें अकादमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. 'गोंधल' को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा जाएगा. इस साल भारत की ऑस्कर एंट्री के लिए कुल 33 फिल्मों के नाम सामने आए थे, जिनमें से 'गोंधल' को चुना गया. यह फिल्म महाराष्ट्र की पारंपरिक 'गोंधल' रस्म और लोक कला की पृष्ठभूमि से जुड़ी है.
कहानी में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. ऑस्कर में एंट्री से पहले भी 'गोंधल' को एक बड़ा सम्मान मिल चुका है. फिल्म के निर्देशक संतोष डावखर को 2025 में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड दिया गया था. अब फिल्म से ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीदें जुड़ गई हैं.
महाराष्ट्र की पारंपरिक 'गोंधल' रस्म और लोक-प्रदर्शन की परंपरा पर आधारित इस मराठी थ्रिलर फिल्म को ऑस्कर के लिए चुने जाने से पहले ही फ़िल्म फेस्टिवल में बड़ी पहचान मिल चुकी थी. फ़िल्म के डायरेक्टर दवाखर ने 2025 में 56वें इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया (IFFI) में बेस्ट डायरेक्टर का 'सिल्वर पीकॉक' अवॉर्ड जीता.
ग्रामीण महाराष्ट्र पर आधारित 'गोंधल' की कहानी एक ही रात में घटती है. इसकी पृष्ठभूमि में आधी रात को होने वाली पारंपरिक 'गोंधल' रस्म है, एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें संगीत, नृत्य, पौराणिक कथाएं और धार्मिक तत्व शामिल होते हैं. फ़िल्म की कहानी सुमन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अमीर आदमी आनंद के साथ अपनी नाखुश शादी में फंसी हुई है.
सुमन को 'गोंधली' कलाकार साहेबा से प्यार हो जाता है और वह अपनी शादी से निकलने का रास्ता खोजने लगती है. उसकी योजना आनंद के जुनूनी चचेरे भाई सर्जेराव को एक खतरनाक साज़िश में खींच लेती है. अपनी परिस्थितियों से भागने की कोशिश के तौर पर शुरू हुई यह कहानी जल्द ही हत्या, धोखे, चाहत और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी में बदल जाती है. फिल्म में इशिता देशमुख, सुमन के रोल में हैं. साथ ही किशोर कदम, योगेश सोहोनी, निशाद भोईर और अनुज प्रभु भी हैं.
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) चयन समिति ने 99वें अकादमी पुरस्कारों में 33 फिल्मों पर विचार किया. इनमें कई भारतीय भाषाओं की फिल्में शामिल थीं, जिनमें हिंदी में 14 थीं. मराठी, तेलुगु और गुजराती में से प्रत्येक के पास चार-चार प्रस्तुतियां थीं, जबकि तमिल के पास तीन थीं. मलयालम और नागामीज में एक मूक फिल्म के साथ एक-एक ऑप्शन थे.
ऑस्कर की रेस में शामिल फिल्मों में मैं वापस आउंगा, बॉर्डर 2, धुरंधर, डग डग, हक, भामरदो, 120 बहादुर, सिंग गीतम, तेरा मेरा नाता, लाडू, ओह माई डॉग, बालन द बॉय, देउल बैंड 2, तिघी, पेड्डी, इरुमुदी, खूंटा, गांधी टॉक्स, बाइसन कालामादान, शेप ऑफ मोमो, गवर्नर, 2020 दिल्ली, कमांडो शामिल थीं. विन लव स्टोरी, इक्कीस, प्रवास, मन आठले मनातले, ऑब्सेस, एगवा, अनघ और हनुमान अंश सहित अन्य फिल्में थी.