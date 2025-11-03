Advertisement
दिग्गज एक्ट्रेस दया डोंगरे का निधन, नेगेटिव रोल निभाकर बनाई पहचान; आमिर-जूही की फिल्म में आई थीं नजर

Daya Dongre Dies: फिल्मों में अपनी तेज तर्रार सास की भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:26 PM IST
दिग्गज मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने थिएटर से लेकर सीरियल और फिल्मों में हर जगह अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी. एक्ट्रेस नेगेटिव रोल करने के लिए मशहूर थीं. एक्ट्रेस कई हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. साल 1992 में वे आमिर खान और जूही चावला की फिल्म 'दौलत की जंग' में नजर आई थीं.

एक्टिंग के साथ गाने में भी दिलचस्पी 

दया डोंगरे के निधन से मराठी सिनेमा जगत में शोक की लहर है. 1940 में पुणे में जन्मी दया डोंगरे को कला और अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली.स्कूल के दिनों से ही अभिनय में रुचि रखने वाली दया फर्ग्यूसन कॉलेज में एकांकी प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं. बाद में, उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से नाटक की शिक्षा ली, जहां उन्हें गायन और अभिनय के लिए छात्रवृत्ति मिली.

नेगेटिव किरदारों से बनाई पहचान 

दया डोंगरे सिर्फ अभिनय के मामले में आगे नहीं थीं, बल्कि उनकी गायिकी भी कमाल थी. शुरुआत में वे संगीत की दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थीं. मगर, अभिनय में भी उन्हें महारत थी और इस क्षेत्र में भी उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया. उन्होंने कई सीरियल में काम किया. खासकर दूरदर्शन के 'गजरा' धारावाहिक से उन्हें घर-घर में पहचान मिली. उन्होंने कड़क और चालाक सास की भूमिकाएं खूब शानदार तरीके से अदा कीं. दया ने अधिकांश खलनायिका के किरदार निभाए और इस अंदाज में निभाए कि उन्हें देख दर्शक भी डर से थरथरा जाएं.

