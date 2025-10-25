Advertisement
अमिताभ बच्चन के बाल काटते वक्त हो गया था हेयर स्टाइलिस्ट का निधन, जिसने दिया था एंग्री यंग मैन वाला लुक

अमिताभ बच्चन के हेयरस्टाइलिस्ट का निधन उनके बालों को बनाते वक्त हुआ था, उनके बेटे आलिम हकीम ने इसके बारे में बताया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:03 PM IST
हकीम कैरानवी बॉलीवुड के पहले बड़े हेयरस्टाइलिस्ट थे, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में हेयरड्रेसिंग की दुनिया में नई ट्रेंड्स लाए. उनका जन्म मुंबई में एक साधारण परिवार में हुआ था, और वे हज्जाम की परंपरा से आते थे. कैरानवी ने मुंबई के ताज होटल में सैलून मैडम जैक्स को सबसे पहले चलाया, जो सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के लिए मशहूर हो गया. बाद में उन्होंने घर पर अपना सैलून खोला, जहां स्टार्स की लाइन लगी रहती थी. वे अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक "एंग्री यंग मैन" लुक के लिए जिम्मेदार थे, और रेशमा और शेरा फिल्म से अमिताभ की हर फिल्म में उनके हेयरस्टाइलिस्ट बने.

कई बॉलीवुड लेजेंड्स के साथ किया काम 

कैरानवी ने कई बॉलीवुड लेजेंड्स के साथ काम किया, जैसे विनोद खन्ना, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, जीतेंद्र, दिलीप कुमार और महमूद. सुनील दत्त ने ही उन्हें अमिताभ और विनोद से मिलवाया था. वे इंटरनेशनल स्टार्स के भी फेवरेट थे—ब्रूस ली, रिचर्ड हैरिस, मोहम्मद अली और इंग्लैंड क्रिकेटर टोनी ग्रीग ने भी उनसे हेयरकट करवाया. वे हमेशा ट्रैवलिंग रहते थे, लेकिन पैसे बचाने की आदत नहीं थी—जो कमाते, उसी दिन खर्च कर देते. उनकी मेहनत ने हेयरस्टाइलिंग को प्रोफेशनल बनाया, लेकिन जिंदगी छोटी रही.

39 साल की उम्र में निधन 

ट्रेजेडी तब हुई जब कैरानवी सिर्फ 39 साल के थे. 28 मार्च 1984 को, फिल्म 'मर्द' के शूट के दौरान मैसूर में वे अमिताभ बच्चन के बाल काट रहे थे. अचानक छाती में तेज दर्द हुआ—कार्डियक अरेस्ट. अमिताभ ने तुरंत फ्लाइट से उन्हें मुंबई के नजदीकी हॉस्पिटल भेजने को कहा, लेकिन अगले दिन ही उनका निधन हो गया. आलिम हकीम उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे. पिता की आखिरी कटिंग अमिताभ की ही थी, जो आज भी आलिम को इमोशनल कर देती है.

मौत के बाद परिवार की हालत खराब हो गई. बैंक में सिर्फ 13 रुपये बचे थे—खाने तक के पैसे नहीं. आलिम की मां ने घर पर ही कैंची उठाई और हेयरकट करने लगीं, ताकि बच्चों की स्कूल फीस और रोटी का जुगाड़ हो. इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दोस्त जैसे बच्चन, कपूर और दत्त फैमिली से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया. आलिम ने बताया कि इंडस्ट्री सेल्फ-सेंटर्ड है, कोई सपोर्ट नहीं मिला. परिवार ने अकेले संघर्ष किया, और आलिम ने पिता की विरासत को संभाला.

हर सेशन के लिए लेते हैं 1 लाख की फीस

आलिम ने स्वीकार किया कि लोग उन्हें भी नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) का प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत की वजह से ही वह इंडस्ट्री में टिक पाए हैं. आलिम ने बताया कि वह हर सेशन के लिए 1 लाख चार्ज करते हैं, चाहे क्लाइंट कोई भी हो. उन्होंने कहा कि अगर क्लाइंट उनका करीबी दोस्त नहीं है, तो फिर उनकी फीस में कोई बदलाव नहीं होता. फिल्मों में काम करते समय भी वह हर सिटिंग के लिए 1 लाख रुपये की ही फीस लेते हैं. इस तरह वह बॉलीवुड के सबसे महंगे हेयरड्रेसर्स में से एक हैं.

