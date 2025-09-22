Mardaani 3: नवरात्रि के पहले दिन रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पोस्टर आउट, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
Advertisement
trendingNow12932265
Hindi Newsबॉलीवुड

Mardaani 3: नवरात्रि के पहले दिन रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पोस्टर आउट, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

Mardaani 3 New Poster: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का मेकर्स ने नया पोस्टर जारी करते हुए अब इसकी रिलीज डेट की भी जानकारी मेकर्स ने शेयर की है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mardaani 3: नवरात्रि के पहले दिन रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पोस्टर आउट, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

यशराज फिल्म्स ने नवरात्रि के पहले दिन एक खास तोहफे के रूप में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर रिलीज किया. रानी मुखर्जी अभिनीत इस फिल्म के पोस्टर में पिस्टल पकड़े हाथ नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस लिखा हुआ एक बैरिकेड भी नजर आ रहा है, जिससे यह साफ है कि फिल्म की कहानी दिल्ली पुलिस के इर्द-गिर्द घूमेगी.

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ''नवरात्रि के पहले दिन, अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न. रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रही हैं, अपने करियर के सबसे मुश्किल केस की जांच के लिए.''

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया गया. यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला कर रहे हैं.'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2014 में आई थी, जिसे प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

इसके बाद 2019 में 'मर्दानी 2' रिलीज हुई, जिसमें एक खतरनाक अपराधी, बलात्कारी और हत्यारे की कहानी दिखाई गई थी. इस फिल्म को गोपी पुथरन ने डायरेक्ट किया था. अब इसके तीसरे पार्ट को लेकर फैंस में उत्साह बना हुआ है, जिसमें एक बार फिर रानी मुखर्जी पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में लौट रही हैं. बताया जा रहा है कि इस बार भी कहानी एक खतरनाक और डरावने अपराधी के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो शिवानी शिवाजी रॉय के लिए अब तक का सबसे कठिन केस होगा.

'मर्दानी' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी महिला-प्रधान फ्रेंचाइजी मानी जाती है, जो पिछले 11 साल से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बना चुकी है. इस पोस्ट पर फैंस के ताबड़तोड़ रिएक्शन आ रहे हैं. लोग पोस्टर पर फायर इमोजी भेज रहे हैं. एक ने लिखा- पहली एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी, जिनकी सोलो फिल्म भी चली है, किसी हीरो की जरूरत नहीं. दूसरे ने लिखा- मैं बहुत एक्साइटेड हूं. वहीं एक अन्य ने लिखा-आखिरकार इंतजार खत्म हुआ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Mardaani 3

Trending news

नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
;