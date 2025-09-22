Mardaani 3: नवरात्रि के पहले दिन रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पोस्टर आउट, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

यशराज फिल्म्स ने नवरात्रि के पहले दिन एक खास तोहफे के रूप में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर रिलीज किया. रानी मुखर्जी अभिनीत इस फिल्म के पोस्टर में पिस्टल पकड़े हाथ नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस लिखा हुआ एक बैरिकेड भी नजर आ रहा है, जिससे यह साफ है कि फिल्म की कहानी दिल्ली पुलिस के इर्द-गिर्द घूमेगी.

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ''नवरात्रि के पहले दिन, अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न. रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रही हैं, अपने करियर के सबसे मुश्किल केस की जांच के लिए.''

इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया गया. यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला कर रहे हैं.'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2014 में आई थी, जिसे प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित थी.

इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

इसके बाद 2019 में 'मर्दानी 2' रिलीज हुई, जिसमें एक खतरनाक अपराधी, बलात्कारी और हत्यारे की कहानी दिखाई गई थी. इस फिल्म को गोपी पुथरन ने डायरेक्ट किया था. अब इसके तीसरे पार्ट को लेकर फैंस में उत्साह बना हुआ है, जिसमें एक बार फिर रानी मुखर्जी पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में लौट रही हैं. बताया जा रहा है कि इस बार भी कहानी एक खतरनाक और डरावने अपराधी के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो शिवानी शिवाजी रॉय के लिए अब तक का सबसे कठिन केस होगा.

'मर्दानी' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी महिला-प्रधान फ्रेंचाइजी मानी जाती है, जो पिछले 11 साल से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बना चुकी है. इस पोस्ट पर फैंस के ताबड़तोड़ रिएक्शन आ रहे हैं. लोग पोस्टर पर फायर इमोजी भेज रहे हैं. एक ने लिखा- पहली एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी, जिनकी सोलो फिल्म भी चली है, किसी हीरो की जरूरत नहीं. दूसरे ने लिखा- मैं बहुत एक्साइटेड हूं. वहीं एक अन्य ने लिखा-आखिरकार इंतजार खत्म हुआ.