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Hindi Newsबॉलीवुडपाकिस्तानी देख रहे ये भारतीय फिल्में, इस धमाकेदार सस्पेंस-थ्रिलर मूवी के हुए कायल

पाकिस्तानी देख रहे ये भारतीय फिल्में, इस धमाकेदार सस्पेंस-थ्रिलर मूवी के हुए कायल

पाकिस्तान में इन भारतीय फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है. हम आपको इस लेख में पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्मों के बारे में बताएंगे. इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर फिल्म है. आइए जानते हैं पाकिस्तान के लोग किन भारतीयों फिल्म को पसंद कर रहे हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:59 PM IST
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पाकिस्तानी देख रहे ये भारतीय फिल्में, इस धमाकेदार सस्पेंस-थ्रिलर मूवी के हुए कायल

पाकिस्तान के लोग भारतीय फिल्मों और सीरीज के काफी दीवाने हैं. आज हम आपको पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्मों के बारे में बताएंगे. इस लिस्ट में कई भारतीय फिल्में हैं. आइए जानते हैं पाकिस्तान में कौन सी भारतीय फिल्म ट्रेंड कर रही है. 

मर्दानी 3 

पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. मर्दानी 3 फिल्म 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. रानी मुखर्जी के शिवानी शिवाजी रॉय किरदार को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 

पीकी ब्लाइंडर्स- द इम्मोर्टल मैन 

पॉपुलर सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स से प्रेरिच फीचर फिल्म पीकी ब्लाइंडर्स द इम्मोर्टल मैन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.  ये सीरीज पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है. नेटफ्लिक्स पर यह दूसरे नंबर पर है. 

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धुरंधर 

रणवीर सिंह की धुरंधर का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है. आदित्य धर की इस फिल्म को ओटीटी काफी पसंद किया जा रहा है. पाकिस्तान पर यह फिल्म तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इस भारतीय फिल्म को पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है. 

अनोरा 

अनोरा एक सेक्स वर्कर की कहानी है जिसे पर्दे पर बखूबी दिखाया गया है. फिल्म अनोरा को 97 वें एकेडमी में बेस्ट फिल्म के साथ 5 ऑस्कर अवॉर्ड मिले. पाकिस्तान में ये फिल्म चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. 

बॉर्डर 2 

सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. पाकिस्तान में ये फिल्म पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है. देशभक्ति पर आधारित इस भारतीय फिल्म को पाकिस्तान में काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसा पहली बार नहीं पाकिस्तान में अक्सर भारतीय फिल्में ट्रेंड में रहती है. पाकिस्तानी लोग भारतीय फिल्मों को काफी पसंद करते हैं. 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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