Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकेंड में दिखा रानी मुखर्जी का अलग अंदाज, इस बार 'अम्मा' से होगी भिड़ंत; खतरनाक है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: हिंदी सिनेमा में जब भी मजबूत महिला किरदारों और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों की बात होती है, तो यश राज फिल्म्स की 'मर्दानी' फ्रैंचाइजी का नाम ऊपर आता है. बीते एक दशक में 'मर्दानी' ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ी. अब 'मर्दानी 3' का ट्रेलर सामने आया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है.

किडनैप की गुत्थी को सुलझाती दिखेंगी रानी मुखर्जी

'मर्दानी 3' का ट्रेलर अपनी शुरुआत से ही दर्शक को झकझोर देता है. पहले ही सीन में एक खेलती हुई मासूम बच्ची का किडनैप होना दिखाया जाता है. इसके बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि शहर में लगातार छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं. माहौल डरावना लगता है. वहीं प्रशासन असहाय नजर आता है और हालात बेकाबू होते दिखते हैं. तभी इस केस को सुलझाने के लिए साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय को बुलाया जाता है. शिवानी के किरदार में रानी मुखर्जी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लौटती नजर आ रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे-जैसे शिवानी जांच आगे बढ़ाती हैं, एक चौंकाने वाला खुलासा होता है. पता चलता है कि पिछले तीन महीनों में 93 बच्चियों को किडनैप किया जा चुका है. इन सभी अपराधों के पीछे एक ही नाम सामने आता है- 'अम्मा'. ट्रेलर में अम्मा का किरदार काफी खौफनाक है. बच्चियों को किडनैप कराने के बाद, वह उनके साथ क्या करती है, यह ट्रेलर में सस्पेंस रखा गया है.

ये भी पढ़ें: 61 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म...जिसे धर्मेंद्र ने करने से किया था इनकार; बनी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी; 3-3 स्टार्स आए थे नजर

'मर्दानी 3' का ट्रेलर बढ़ा देगा धड़कनें

इस बार 'मर्दानी 3' की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिवानी का सामना किसी पुरुष अपराधी से नहीं, बल्कि एक महिला विलेन से है. 'अम्मा' का किरदार निभा रही दमदार अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद को देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अम्मा बेहद चालाक, क्रूर और शातिर है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि वह पुलिस अधिकारी शिवानी को खरीदने की कोशिश भी करती है, लेकिन शिवानी शिवाजी रॉय किसी भी कीमत पर अपने फर्ज से समझौता नहीं करती.

रानी मुखर्जी का अंदाज इस बार पहले से ज्यादा सख्त, बेखौफ और गुस्से से भरा हुआ है. ट्रेलर में उनके डायलॉग्स सीधे दिल और दिमाग पर असर करते हैं. रिश्वत के पेशकश के एक सीन में शिवानी का डायलॉग है, 'तेरी बदकिस्मत है कि तेरा मुझ से पाला पड़ गया, जो तुझ जैसे से कट नहीं लेती, बल्कि तुझ जैसे तो काट कर रख देती है.'

ये भी पढ़ें: ‘बॉर्डर 2’ का नया गाना ‘जाते हुए लम्हों’ हुआ रिलीज, पुराने गाने के री-क्रिएटेड वर्जन सुन इमोशनल हुए फैंस

फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है, जबकि इसे यश राज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी लेखक आयुष गुप्ता ने लिखी है, जो पहले भी गंभीर और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां लिख चुके हैं. 'मर्दानी' पहले मानव तस्करी और फिर एक साइकोपैथ अपराधी की मानसिकता जैसे मुद्दों को उठा चुकी है, और अब 'मर्दानी 3' बच्चियों की किडनैपिंग और तस्करी जैसी एक और सच्चाई को सामने लाने जा रही है.'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.