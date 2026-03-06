MasterChef India 9 Winner: विक्रम और अजिंक्य ने जीता 'मास्टरशेफ इंडिया' का 9वां सीजन, इन जोड़ियों को दी मात

Master Chef India 9 Finale: मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 की ट्रॉफी नागपुर के दो भाइयों ने अपने नाम की है. आइए जानते हैं किसे मिली ट्रॉफी और किसे छोड़ा पीछे...
Master Chef India 9 Finale: मास्टर शेफ इंडिया के नौवें सीजन का फाइनल हो चुका है. इस बार मास्टर शेफ इंडिया की ट्रॉफी नागपुर के विक्रम और अजिंक्य गांधे ने अपने नाम की है. दोनों भाइयों ने ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी उठाई, जिसमें न सिर्फ स्वाद और टेक्निक, बल्कि इंडियन खाने के जादू का भी जश्न मनाया गया. यह एपिसोड शुक्रवार, 6 मार्च को सोनी टीवी और सोनी लिव पर एयर हुआ.
पूरे सीजन में, कैफे मालिक अजिंक्य और विक्रम अपनी आसान टीमवर्क और पुराने पारंपरिक स्वादों को मॉडर्न प्रेजेंटेशन के साथ बैलेंस करने की अपनी काबिलियत के लिए सबसे अलग दिखे. दोनों भाई जजों के पसंदीदा थे और उन्होंने न सिर्फ अपनी स्किल्स के लिए बल्कि अपने नेचर और दिल के लिए भी प्यार पाया. यह जोड़ी पहले फाइनलिस्ट बनी और शायद इस सीजन में सबसे ज्यादा तारीफ पाने वाली टीम थी.
मास्टरशेफ इंडिया का नौवां सीजन जनवरी में प्रीमियर हुआ, जिसमें पहली बार जोड़ी फॉर्मेट शुरू हुआ, जिसमें परिवार के सदस्य एक साथ कॉम्पीटिशन करने के लिए जोड़ी बनाते दिखे. मशहूर शेफ विकास खन्ना, रणवीर बराड़ और कुणाल कपूर के जजों वाले इस सीजन ने कंटेस्टेंट्स को आज के जमाने के स्टाइल के साथ इंडियन फ्लेवर को नए तरीके से पेश करने के लिए मोटिवेट किया.
मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज से लेकर हाई-प्रेशर एलिमिनेशन राउंड तक, कॉम्पीटिशन धीरे-धीरे तीन मजबूत फाइनलिस्ट तक सिमट गया. इस जोड़ी के अलावा, बहनें अंजू प्रधान और मंजू ओझा और मां-बेटी की जोड़ी चंदना और साई श्री राचकोंडा भी ट्रॉफी और स्पेशल गोल्डन शेफ कोट जीतने के लिए मुकाबले में थीं. 'मास्टरशेफ इंडिया 9' को विकास खन्ना, रणवीर बरार और कुणाल कपूर ने जज किया.
