‘मस्ती 4’ पर रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, काटे 39 सेकंड के सीन, फिल्म देखने के लिए होनी चाहिए इतनी उम्र

Mastiii 4: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय की एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' पर रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है. कई बदलाव के बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 19, 2025, 08:45 PM IST
‘मस्ती 4’ पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची
Mastiii 4: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मस्ती 4' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का डायरेक्शन मिलाप जावेरी ने किया है. रिलीज से पहले ही ये फिल्म सेंसर बोर्ड के चंगुल में बुरी तरह फंस गई थी. फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगाए और बदलाव कराया गया. हालांकि फिल्म को रिलीज होने को लेकर किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा. सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है. इसके जरिए एक बार फिर से रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी धमाका करने आ रहे हैं. 

इस दिन दस्तक देगी फिल्म 
'मस्ती 4' शुक्रवार 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की परीक्षा में पास हो गई. हालांकि मेकर्स को कई तरह के बदलाव करने पड़े. सेंसर बोर्ड ने कुछ शब्दों और डायलॉग पर आपत्ति जताई थी. सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एक सर्टिफिकेट याना एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है. इसके चलते ये फिल्म 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे. क्योंकि इसमें एडल्ट जोक्स काफी ज्यादा है. 

जानवरों से जुड़े अश्लील सीन को हटाया 
इस फिल्म में 9 सेकंड का जानवरों से जुड़ा एक अश्लील सीन थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने हटाने के लिए कहा. इसके अलावा ह्यूमन फेस के क्लोज-अप शॉट्स के 30 सेकंड वाले सीन को छोटा करने के लिए कहा गया. जबकि एक डायलॉग को पूरी तरह से बदलने और तीन डायलॉग में बदलाव के लिए कहा. फिल्म में 'बहन' और 'आइटम' जैसे शब्दों को भी हटाने के लिए कहा गया है. वहीं एक सीन में शराब संबंधित एक ब्रांड को काल्पनिक नाम देना होगा. यानी मस्ती 4 में सेंसर बोर्ड ने कुल 39 सेकंड की कटौती की है. अब इन बदलावों के साथ फिल्म 144 मिनट 17 सेकंड की हो गई है. 

कई लोगों ने फिल्म को किया प्रोड्यूस
बता दें कि मस्ती 4 मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बन रही है और इसके प्रोड्यूसर एकता कपूर, शोभा कपूर, ए झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया, अशोक ठाकेरिया शामिल हैं. फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के साथ एलनाज नौरोजी, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, जेनेलिया डिसूजा, नरगिस फाखरी, शाद रंधावा, अरशद वारसी और तुषार कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Mastiii 4Riteish DeshmukhVivek Oberoi

