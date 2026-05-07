Advertisement
trendingNow13208236
Hindi Newsबॉलीवुड8 एपिसोड और सट्टे का बाजार...17 देशों में टॉप ट्रेंड करने वाली, अब विजय वर्मा की सीरीज के सीजन 2 का ऐलान

8 एपिसोड और सट्टे का बाजार...17 देशों में टॉप ट्रेंड करने वाली, अब विजय वर्मा की सीरीज के सीजन 2 का ऐलान

Matka King Season 2: प्राइम वीडियो ने अपनी ओरिजिनल सीरीज मटका किंग के सीजन 2 का ऐलान कर दिया है. साथ ही आज विजय वर्मा का नया पोस्टर भी आ गया है,

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 07, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 एपिसोड और सट्टे का बाजार...17 देशों में टॉप ट्रेंड करने वाली, अब विजय वर्मा की सीरीज के सीजन 2 का ऐलान

Matka King Season 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ समय में कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. इसी कड़ी में हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'मटका किंग' ने भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचा है. 1960 के दशक की मुंबई और वहां की अंडरवर्ल्ड दुनिया को दिखाने वाली इस सीरीज को लोगों ने काफी पसंद किया. अब पहले सीजन की सफलता के बाद मेकर्स ने इसके दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस खबर के सामने आते ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है. 

'मटका किंग' के दूसरे सीजन की तैयारी

मेकर्स ने गुरुवार को इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि 'मटका किंग' का दूसरा सीजन अब तैयार किया जा रहा है. पहले सीजन को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और इसी वजह से कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस घोषणा के बाद कई लोग अब यह जानने को उत्सुक हैं कि अगले सीजन में कहानी किस दिशा में जाएगी और विजय वर्मा का किरदार किस तरह नई चुनौतियों का सामना करेगा.

बता दें कि 'मटका किंग' की कहानी 1960 के दशक की मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है. उस दौर में शहर तेजी से बदल रहा था और अपराध भी बढ़ता जा रहा था. सीरीज में महत्वाकांक्षा, ताकत, पहचान और गैरकानूनी कारोबार की दुनिया को दिखाया गया है. कहानी में दिखाया गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति धीरे-धीरे अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फिर लौटेंगे विजय वर्मा

सीरीज में अभिनेता विजय वर्मा सट्टा की दुनिया के बादशाह 'ब्रिज भट्‌टी' के किरदार में नजर आए, जो ताकत और पैसे की चाह में धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गहराई तक उतरता चला जाता है. उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया.

सीरीज में विजय वर्मा के अलावा कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जडावत और गुलशन ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. इन कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाया. इसके अलावा भारत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, साइरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगडे, इश्तियाक खान, संजीव जोतांगिया और सिमरन अश्विनी जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदारों से सीरीज में जान डाल दी.

सीरीज की कहानी एक कपास व्यापारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गैरकानूनी 'मटका' जुए का खेल शुरू करता है. शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा कारोबार होता है, लेकिन धीरे-धीरे वह अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन जाता है और एक बड़ा अंडरवर्ल्ड साम्राज्य खड़ा कर लेता है. कहानी में अपराध के साथ-साथ राजनीति, लालच, सत्ता और समाज में हो रहे बदलावों को भी दिखाया गया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Matka King

Trending news

क्या PAK के पास वीडियो सबूत आपको दिखा… ?ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए झूठ पर सेना का जवाब
operation sindoor
क्या PAK के पास वीडियो सबूत आपको दिखा… ?ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए झूठ पर सेना का जवाब
Army, IAF, Navy और..., कैसे लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा, जीत की इनसाइड स्टोरी
operation sindoor
Army, IAF, Navy और..., कैसे लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा, जीत की इनसाइड स्टोरी
राफेल की गरज, ब्रह्मोस की दहाड़... 22 मिनट में निकल गई मुनीर की हवा
Operation Sindoor Anniversary
राफेल की गरज, ब्रह्मोस की दहाड़... 22 मिनट में निकल गई मुनीर की हवा
राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुनवाई टली, स्वामी ने दायर की...
ram setu national monument
राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुनवाई टली, स्वामी ने दायर की...
Operation Sindoor: पाक पर स्ट्राइक से कूटनीतिक घेराबंदी तक, भारत के वॉर रूम की कहानी
operation sindoor
Operation Sindoor: पाक पर स्ट्राइक से कूटनीतिक घेराबंदी तक, भारत के वॉर रूम की कहानी
7 मई की वो रात: 1:05 बजे शुरू हुआ ‘ऑपरेशन सिंदूर’, कांप उठा पाकिस्तान
operation sindoor
7 मई की वो रात: 1:05 बजे शुरू हुआ ‘ऑपरेशन सिंदूर’, कांप उठा पाकिस्तान
Operation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान
operation sindoor
Operation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान
'सरकार के केवल दो निर्देश थे...',ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर बोले राजीव घई
Operation Sindoor Anniversary
'सरकार के केवल दो निर्देश थे...',ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर बोले राजीव घई
विजय ने गवर्नर से की फिर मुलाकात, तमिलनाडु में नहीं थम रहा सियासी थ्रिलर
Tamil Nadu Election 2026
विजय ने गवर्नर से की फिर मुलाकात, तमिलनाडु में नहीं थम रहा सियासी थ्रिलर
चंद्रनाथ रथ से किसको था डर? वो कौन से दस्तावेज थे जिससे खुल जाती TMC की पोल पट्टी?
Suvendu Adhikari PA
चंद्रनाथ रथ से किसको था डर? वो कौन से दस्तावेज थे जिससे खुल जाती TMC की पोल पट्टी?