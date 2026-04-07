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अमीरी, जुआ और सट्टा...मिर्जापुर के बाद OTT पर फिर तहलका मचाने उतरे विजय वर्मा, रिलीज हुआ 'मटका किंग' का ट्रेलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों कंटेंट का स्तर तेजी से बदल रहा है और दर्शकों को नई-नई कहानियां देखने को मिल रही हैं. इसी कड़ी में 'मटका किंग' सीरीज काफी चर्चा में है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:54 PM IST
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अमीरी, जुआ और सट्टा...मिर्जापुर के बाद OTT पर फिर तहलका मचाने उतरे विजय वर्मा, रिलीज हुआ 'मटका किंग' का ट्रेलर

Matka King Trailer: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों कंटेंट का स्तर तेजी से बदल रहा है और दर्शकों को नई-नई कहानियां देखने को मिल रही हैं. इसी कड़ी में 'मटका किंग' सीरीज काफी चर्चा में है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. इसमें 1960 के दशक के मुंबई की कहानी को गहराई से दिखाने की कोशिश की गई है. 

'मटका किंग' का ट्रेलर रिलीज

सीरीज में विजय वर्मा बृज भाटी नाम के व्यक्ति का किरदार निभा रहे है. ट्रेलर में बृज भाटी की दुनिया को विस्तार से दिखाया गया है. वह 1960 के दशक के मुंबई में एक साधारण कपास व्यापारी होता है, जो बेहतर जिंदगी का सपना देखता है. एक आइडिया के जरिए वह 'मटका' जैसे जुए के खेल को एक बड़े स्तर पर ले जाता है. लेकिन जैसे-जैसे उसका दायरा बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके सामने मुश्किलें और खतरे भी बढ़ते जाते हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक सपना धीरे-धीरे एक बड़े संघर्ष में बदल जाता है. ट्रेलर में कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर और गुलशन ग्रोवर के किरदारों की झलक भी दिखाई गई

इस सीरीज में काम करने को लेकर विजय वर्मा ने कहा, ''मटका किंग' सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो महत्वाकांक्षा, ताकत और सफलता की असली कीमत को सामने लाती है. इस प्रोजेक्ट पर काम करना मेरे लिए बेहद रोमांचक रहा, लेकिन इसके साथ ही यह काफी चुनौतीपूर्ण भी था. खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह कहानी एक अलग दौर में सेट है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं निभाया था.'

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विजय वर्मा ने दहाड़ और मिर्जापुर का किया जिक्र

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए बृज भाटी के किरदार को जीवंत बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई परतें हैं और हर भावना को सही तरीके से दिखाना जरूरी था. 'दहाड़' और 'मिर्जापुर' के बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना मेरे लिए खास अनुभव रहा.'

एक्टर ने बताय, ;निर्देशक नागराज मंजुले और अभय कोरान्ने ने मुझे पूरी रचनात्मक आजादी दी. इससे मुझे अपने किरदार को गहराई से समझने और उसे अपने तरीके से पेश करने का मौका मिला. मुझे विश्वास है कि भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शक इस कहानी से जुड़ाव महसूस करेंगे.'

वहीं कृतिका कामरा ने अपने किरदार को लेकर कहा, 'यह मेरे लिए अब तक का सबसे अलग अनुभव रहा. इस किरदार ने मुझे नई चुनौतियां दीं और अपने अभिनय को और बेहतर करने का मौका दिया. हर सीन मेरे लिए सीखने का मौका था, जहां मुझे अपने किरदार की सोच और उसकी मजबूती को समझना पड़ा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन आएगी मटका किंग 

वहीं बृज भट्टी की पत्नी बरखा का रोल करने वाली एक्ट्रेस सईं ताम्हणकर ने कहा, ''पहली नजर में यह एक साधारण गृहिणी का किरदार लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मजबूत और स्वतंत्र सोच वाली महिला है. मेरा किरदार अपने पति के पीछे नहीं चलता, बल्कि खुद अपने फैसले लेता है और अपनी अलग पहचान बनाता है. यह रोल मेरे लिए एकदम नया था.''

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निर्देशक नागराज मंजुले ने इस सीरीज को लेकर कहा, ''यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों और सम्मान के लिए लड़ता है. हमने सीरीज के हर पहलू पर खास ध्यान दिया है, चाहे वह सेट डिजाइन हो, कपड़े हों या फिर उस दौर का माहौल, हमने हर बारीकी पर काम किया है, ताकि कहानी ज्यादा वास्तविक लगे और दर्शक उससे जुड़ सकें.'''मटका किंग' सीरीज 17 अप्रैल को प्राइम प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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