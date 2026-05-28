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Hindi Newsबॉलीवुड54 की उम्र में केटामाइन से हुई थी एक्टर की मौत, 31 महीनों बाद आया कोर्ट का फैसला, असिस्टेंट को मिली 3 साल से ज्यादा की सजा

54 की उम्र में केटामाइन से हुई थी एक्टर की मौत, 31 महीनों बाद आया कोर्ट का फैसला, असिस्टेंट को मिली 3 साल से ज्यादा की सजा

हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर और ‘फ्रेंड्स’ स्टार मैथ्यू पेरी की मौत के मामले में आखिरकार 31 महीनों बाद कोर्ट का फैसला आ गया. लॉस एंजिल्स की फेडरल कोर्ट ने मैथ्यू पेरी के पर्सनल असिस्टेंट केनेथ इवामासा को तीन साल और पांच महीने की जेल की सजा सुनाई है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 28, 2026, 06:52 PM IST
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54 की उम्र में केटामाइन से हुई थी एक्टर की मौत, 31 महीनों बाद आया कोर्ट का फैसला, असिस्टेंट को मिली 3 साल से ज्यादा की सजा

मैथ्यू पेरी के 60 साल के पर्सनल असिस्टेंट केनेथ इवामासा पर आरोप था कि उसने पेरी को केटामाइन की लत लगाने में मुख्य भूमिका निभाई और उन्हें कई बार जान लेवा मात्रा में ड्रग्स दी. कोर्ट ने इसके साथ ही उसे दो साल की प्रोबेशन और 10 हजार डॉलर का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला 28 अक्टूबर 2023 को मैथ्यू पेरी की मौत के बाद शुरू हुई जांच का अंतिम बड़ा फैसला माना जा रहा है. वहीं सजा सुनाते हुए जज शेरिलिन पीस गार्नेट ने कहा कि इवामासा को पता था कि मैथ्यू पेरी लंबे समय से नशे की लत से जूझ रहे थे, इसके बावजूद उसने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया. 

इवामासा ने एक्टर को दी दवा
जज ने सुनवाई में साफ कहा कि इवामासा चाहता तो पेरी को मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. हालांकि अदालत ने ये भी माना कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. आरोप लगाने वाले पक्ष ने इसी सजा की मांग की थी और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया. कोर्ट के दौरान ये भी सामने आया कि पेरी के आखिरी दिनों में इवामासा सिर्फ उनका असिस्टेंट नहीं, बल्कि दवा पहुंचाने वाला और दवा पहुंचाने वाले जैसा बन गया था.

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6 से 8 बार दिया एक्टर को डोज
पुलिस की जांच में पता चला कि मैथ्यू पेरी के आखिरी दिनों में इवामासा उन्हें दिन में छह से आठ बार केटामाइन के इंजेक्शन देता था. 23 अक्टूबर 2023 को भी उसने पेरी को केटामाइन की एक बड़ा डोज दिया. इसके बाद वो कुछ काम से बाहर चला गया और जब वापस लौटा तो उसने एक्टर को उनके जकूजी में मरा हुआ पाया. मेडिकल जांच में सामने आया कि मौत का मुख्य कारण केटामाइन था, जबकि डूबना एक दूसरा कारण था. शुरुआत में इवामासा ने पुलिस से झूठ बोला और इंजेक्शन या केटामाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जनवरी 2024 में पुलिस द्वारा सुके घर की तलाशी के बाद उसने सच बताना शुरू किया. 

इवामासा के वकील ने दी दलील
कोर्ट में सुनवाई के दौरान इवामासा के वकील एलन आइसनर ने दलील दी कि उनका क्लाइंट सिर्फ अपने बॉस के ऑडर्स को फॉलो कर रहा था और वो मैथ्यू पेरी की बहुत इज्जत करता था. वकील ने कहा कि इवामासा ने जो कुछ भी किया, वो सिर्फ पेरी को खुश करने और उनकी मदद करने के लिए किया. लेकिन जज ने इस दलील को पूरी तरह नहीं माना और कहा कि उसके पास गलत काम से इनकार करने का ऑप्शन था. वहीं, मैथ्यू पेरी के परिवार ने अदालत को लिखे लेटर में इवामासा को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया. पेरी की मां सुजैन मॉरिसन ने कहा कि उनके बेटे ने इवामासा पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया गया.

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डॉक्टर से की ज्यादा डोज की मांग
जांच में ये भी सामने आया कि मैथ्यू पेरी कानूनी रूप से डिप्रेशन के इलाज के लिए केटामाइन ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें ज्यादा मात्रा की जरूरत महसूस होने लगी. इसके बाद इवामासा ने डॉक्टर सल्वाडोर प्लासेंसिया से ज्यादा केटामाइन खरीदना शुरू किया. डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने का तरीका भी सिखाया था. इस मामले में डॉक्टर प्लासेंसिया को पहले ही ढाई साल की जेल की सजा मिल चुकी है. वहीं, एरिक फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति और ‘केटामाइन क्वीन’ कही जाने वाली जसवीन संघा को भी इस मामले में जेल भेजा जा चुका है. जांच एजेंसियों ने इसे हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर ड्रग्स मामलों में से एक बताया है.

मैथ्यू पेरी टीवी हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर में गिने जाते हैं. उन्होंने 1994 से 2004 तक मशहूर शो ‘फ्रेंड्स’ में चैंडलर बिंग का किरदार निभाकर दुनियाभर में पहचान बनाई थी. उनके साथ इस शो में जेनिफर एनिस्टन, कर्टनी कॉक्स, मैट लेब्लांक, डेविड श्विमर और लिसा कुड्रो जैसे सितारे भी नजर आए थे. पेरी लंबे समय से नशे और डिप्रेशन से जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करते रहे थे. उनकी मौत ने पूरी दुनिया के फैंस को झकझोर दिया था.

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