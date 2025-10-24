Advertisement
'मजा नहीं आया...' परेश रावल ने ठुकराई अजय देवगन की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म, पहले पार्ट ने कमाए 452 करोड़

दृश्यम 2 की बड़ी सफलता के बाद अजय देवगन अब अपनी अगली फिल्म 'दृश्यम 3' पर काम कर रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म में परेश रावल एक अहम रोल में नजर आ सकते हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:09 PM IST
Paresh Rawal Rejected Ajay Devgn Blockbuster Drishyam 3: दृश्यम 2 की बड़ी सफलता के बाद अजय देवगन अब अपनी अगली फिल्म 'दृश्यम 3' पर काम कर रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म में परेश रावल एक अहम रोल में नजर आ सकते हैं. 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2013 में जेथू जोसेफ के मलयालम वर्जन से हुई थी, जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे. साल 2015 में इसका हिंदी रीमेक बना था, जिसमें अजय देवगन लीड में थे.

मलयालम में ‘दृश्यम 3’ की शूटिंग शुरू 

मलयालम में ‘दृश्यम 3’ की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और अब हिंदी वर्जन को अभिषेक पाठक डायरेक्ट करेंगे. जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने की तैयारी है. इसी बीच, परेश रावल ने अपने रोल को लेकर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि फिल्म के मेकर्स ने उन्हें एक अहम किरदार के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने यह रोल करने से मना कर दिया.

‘दृश्यम 3’ पर क्या बोले परेश रावल?

परेश रावल ने कहा, 'हां, मुझसे संपर्क किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह रोल मेरे लिए सही है. इसमें मुझे मजा नहीं आया.' उन्होंने आगे कहा, 'स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और मैं उससे प्रभावित हुआ हूं, लेकिन किसी भी फिल्म में केवल कहानी ही नहीं, रोल के प्रति उत्साह भी जरूरी होता है. अगर वो जोश नहीं मिले, तो करने का मन नहीं होता.'

इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में हलचल मच गई है. कई लोग जानना चाहते हैं कि परेश रावल को कौन-सा किरदार ऑफर हुआ था और उन्होंने इसे क्यों ठुकराया. हालांकि, अभिनेता ने इस पर ज़्यादा खुलासा नहीं किया. उनका कहना है कि हर एक्टर को वही रोल करना चाहिए जिसमें उसे आत्मसंतोष और ऊर्जा महसूस हो.

बेहद चर्चित है क्राइम थ्रिलर दृश्यम की फ्रेंचाइजी

बता दें कि ‘दृश्यम 3’ हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी में से एक है. अजय देवगन की पिछली दोनों फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इस बार भी दर्शक कहानी में नए ट्विस्ट और रोमांच की उम्मीद लगाए बैठे हैं.परेश रावल के फिल्म से हटने के बाद अब मेकर्स किसी नए एक्टर को इस रोल के लिए साइन करने की कोशिश में हैं. फिल्म के अगले साल 2026 में रिलीज होने की संभावना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बिना परेश रावल के यह फिल्म कितना प्रभाव छोड़ पाती है.

