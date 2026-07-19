/62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने रीक्रिएट किया 37 साल पुराना ‘नागिन’ लुक, डांस वीडियो देख दीवाने हुए फैंस; बोले- ‘खूबसूरत...’

इच्छाधारी नागिन की कहानियों पर बॉलीवुड में हमेशा से ही शानदार फिल्में बनती आई हैं. हमारे सिनेमा जगत में कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने परदे पर नागिन का किरदार निभाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है. इन्हीं में से एक मशहूर नाम मीनाक्षी शेषाद्रि का भी है. उन्होंने साल 1989 में आई फिल्म ‘नाचे नागिन गली गली’ में एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी. भले ही उस दौर में ये फिल्म बड़े शहरों के बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन देश के छोटे-छोटे गांवों और कस्बों में इसे लोगों ने खूब प्यार दिया था.
समय बदलने के साथ-साथ इस फिल्म को सिनेमा प्रेमियों के बीच एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिल गया. अब पूरे 37 साल बीत जाने के बाद मीनाक्षी शेषाद्रि ने एक बार फिर से अपने उसी पुराने और यादगार नागिन लुक को फैंस के लिए रीक्रिएट किया है. वो हूबहू नागिन के उसी गेटअप में सजी-धजी नजर आ रही हैं और फिल्म के टाइटल सॉन्ग पर बेहद खूबसूरत डांस कर रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में 62 साल की मीनाक्षी ने 80 के दशक की खूबसूरत यादों को दोबारा से ताजा कर दिया है
इस खास पोस्ट को शेयर करते हुए मीनाक्षी ने अपने दौर की दिग्गज एक्ट्रेसेस श्रीदेवी और रीना रॉय के नागिन वाले किरदारों को भी याद किया है. उन्होंने लिखा, ‘70 के दशक के बीच में रीना रॉय के लीज रोल वाली फिल्म ‘नागिन’ ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी धूम मचाई थी. इसके बाद 80 के दशक के बीच में श्रीदेवी की फिल्म ‘नगीना’ के साथ इतिहास ने खुद को दोबारा से दोहराया’. मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘मैंने भी बिल्कुल इसी तरह के विषय पर एक फिल्म की थी जिसका नाम ‘नाचे नागिन गली-गली’ था’.
उन्होंने आगे लिखा, ‘आज मैंने इसी फिल्म के सुपरहिट टाइटल सॉन्ग को फिर से रीक्रिएट किया है. असल में रूप बदलने वाले सांपों या ‘इच्छाधारी नागों’ की ये दिलचस्प कहानी हिंदू लोक कथाओं में खास तौर पर देखने को मिलती है. इस पुरानी फिल्म में मेरे साथ लीड एक्टर के तौर पर नितीश भारद्वाज नजर आए थे’. मीनाक्षी शेषाद्रि ने ये भी साझा किया कि उनकी इस फिल्म को देश के कई छोटे कस्बों, शहरों और गांवों के लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. आज भी लोग उनके इस किरदार को खूब पसंद करते हैं और इसके दीवाने हैं.
जब सोशल मीडिया पर फैंस ने उनसे इस लुक को दोबारा से दिखाने की गुजारिश की, तो एक्ट्रेस ने करीब तीन दशक के लंबे इंतजार के बाद अपने चाहने वालों की बात मान ली. उनका ये नया वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और फैंस इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. आपको बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्रि ने साल 1983 में आई फिल्म ‘पेंटर बाबू’ से अपने शानदार अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वे 80 और 90 के दशक की सबसे टॉप और पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गईं. आज भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.
उन्होंने अपने करियर में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं की करीब 70 से भी ज्यादा फिल्मों में बेहतरीन काम किया. इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे सिनेमा के कई बड़े दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की. फिल्म ‘घातक’ की बड़ी सफलता के बाद उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से एक लंबी दूरी बना ली और वे काफी समय से अमेरिका में रह रही हैं. हालांकि, वे सोशल मीडिया के जरिए हमेशा अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.