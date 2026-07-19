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62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने रीक्रिएट किया 37 साल पुराना ‘नागिन’ लुक, डांस वीडियो देख दीवाने हुए फैंस; बोले- ‘खूबसूरत...’

Meenakshi Seshadri Dance Video Viral: 80-90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने सालों बाद अपने आइकॉनिक ‘नागिन’ लुक को रीक्रिएट करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 62 की उम्र में उनका ये अंदाज और कमाल का डांस देखकर फैंस पुराने दिनों की यादों में खो गए हैं. क्या आपने देखा उनका ये वीडियो?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 19, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:57 PM IST
62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने रीक्रिएट किया 37 साल पुराना ‘नागिन’ लुक, डांस वीडियो देख दीवाने हुए फैंस; बोले- ‘खूबसूरत...’
Image Credit: Meenakshi Seshadri Dance Video ViralSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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