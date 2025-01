16 जनवरी, रात के 3:45 बजे और खून से लथपथ थे सैफ अली खान, जिस ऑटो में बैठकर पहुंचे थे अस्पताल, उसी ड्राइवर ने सुनाई पूरी कहानी

मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती एक्टर सैफ अली खान की हालत में अब सुधार है. वहीं इस बीच उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाले ऑटो रिक्शावाले ने इंटरव्यू में एक्टर की उस रात की हालत के बारे में बताया. ये भी बताया कि आखिर उस रात उनके साथ कौन कौन था.वह कैसे उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए.

ऑटो ड्राइवर का नाम भजन सिंह है. वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं. यही सैफ अली खान को हमले के बाद अस्पताल लेकर गए. 16 जनवरी की रात में उनके साथ एक छोटा बच्चा और एक रिश्तेदार और थे. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बच्चा तैमूर और दूसरे इब्राहिम रहे होंगे. जब वह एक्टर को उस रात अस्पताल लेकर गए तब करीब पौने तीन बजे का समय हो रहा था. उस समय उन्हें नहीं पता था कि उनके ऑटो में एक्टर सैफ अली खान है.

ऑटो ड्राइवर ने बताई उस रात की कहानी

ड्राइवर ने ये भी बताया कि एक्टर ने उस रात सफेद कुर्ता पहना हुआ था. वह खून से लथपथ थे. वह बेटे तैमूर के साथ थे. जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो वह चिल्लाए स्ट्रैचर लाओ मैं सैफ अली खान हूं. इसी बात को डॉक्टरों ने भी बताया था कि सैफ काफी हिम्मती हैं.उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ी.

VIDEO | Attack on Saif Ali Khan: Bhajan Singh, the autorickshaw driver who took the actor to Lilavati Hospital after the knife attack, said:

"There were three people in the auto — Saif Ali Khan, a kid, and a young man, possibly his son. He was able to speak. He seemed normal… pic.twitter.com/0d69TzM6Rp

