कौन हैं मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड? 10 साल से इंडस्ट्री पर कर रहीं राज, 2023 से निभा रहीं दोस्ती

Mouni Roy Birthday: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जो आपस में काफी अच्छी दोस्त मानी जाती है. ऐसी ही एक बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय की भी हैं. पिछले 2 साल से दोनों साथ में कई हॉलिडे और वेकेशन एंजॉय करती नजर आती हैं और साथ में काफी सारी फोटो भी शेयर करती रहती हैं. क्या आप जानते हैं उनको?
Trending Photos
Meet Mouni Roy Best Friend: हिंदी टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली खूबसूरत हसीना मौनी रॉय आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही है. इस मौके पर उनके फैंस उनके करियर और दिशा पाटनी के साथ उनकी खास दोस्ती को याद कर रहे हैं. बॉलीवुड में इनकी दोस्ती को काफी पसंद किया जाता है. दोनों ने साथ में कई मौकों पर अपनी बॉन्डिंग दिखाई है. उनके फैंस को उनका अपनापन और सिंपलिसिटी बहुत पसंद आती है.
फिर चाहे कोई इवेंट हों या छुट्टियों पर, दोनों की तस्वीरें हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. मौनी रॉय और दिशा पाटनी का रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ है. मौनी ने ‘नागिन’, ‘गोल्ड’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है. वहीं दिशा पाटनी ने ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’, ‘बागी 2’ और ‘कैल्की 2898 एडी’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. दोनों बार-बार ये बताती हैं कि उनकी दोस्ती सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि काफी ज्यादा पर्सनल भी है.
मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड दिशा पटानी
बॉलीवुड में इस दोस्ती को काफी सराहा गया है. दोनों की स्टाइलिंग हमेशा ध्यान खींचती है. मौनी ने एक हैल्टर क्रॉप टॉप और मिडी स्कर्ट में शानदार लुक दिखाया, जबकि दिशा ने डीप-नेक बॉडीसूट और कार्गो ट्राउजर पहनकर फैशन का नया अंदाज पेश किया. कई बार दोनों ने मैचिंग आउटफिट भी पहने, जैसे शॉर्ट पिंक ड्रेस. ये दिखाता है कि दोनों सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि अपनी दोस्ती को भी मजेदार अंदाज में दिखाती हैं. बीच वेकेशन की तस्वीरों में भी दोनों ने अपनी स्टाइल की झलक दिखाई.
हिंदी सिनेमा का वो मशहूर सिंगर, जो गले में पहनता है अपनी मां का मंगलसूत्र, 80 से ज्यादा गा चुके हिट गाने, 8,00,00,000 है टोटल नेटवर्थ
दोनों की दोस्ती के इंडस्ट्री में है चर्चे
मौनी ने ऑफ-व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी, वहीं दिशा भी ऑफ-व्हाइट ड्रेस में खूबसूरत नजर आईं. उनके ये लुक्स ये साबित करते हैं कि फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें अपनापन और खुशमिजाजी भी झलकती है. फैंस को उनकी ये तस्वीरें हमेशा बहुत पसंद आती हैं. मौनी और दिशा की दोस्ती केवल फोटो तक ही नहीं आतीं. दोनों एक-दूसरे की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट करती हैं. चाहे कोई इवेंट हो या छुट्टियों की ट्रिप, उनकी बॉन्डिंग साफ नजर आती है.
फैंस को पसंद है दोनों की बॉन्डिंग
बॉलीवुड में ऐसे रिश्ते कम ही देखने को मिलते हैं. उनका ये रिश्ता नए सितारों और फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है. दोनों की स्टाइल और दोस्ती का तालमेल बॉलीवुड में अलग पहचान बनाता है. मौनी और दिशा ने यह दिखाया है कि फैशन और दोस्ती साथ-साथ चल सकते हैं. उनके आउटफिट्स और तस्वीरें हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं. फैंस को उनका ये अंदाज और बॉन्डिंग बेहद पसंद आती है. ये दोस्ती और फैशन की मिसाल बॉलीवुड में यादगार बन गई है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.