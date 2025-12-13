‘मैंने ऐसा क्या किया...’ ‘जलसा’ के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़, देखकर हैरान रह गए अमिताभ बच्चन, VIDEO शेयर कर बोले- ‘ये सीन...’

Amitabh Bachchan Gets Emotional: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में 56 साल हो चुके हैं और इतने लंबे करियर में उन्होंने नाम और शोहरत के साथ-साथ लाखों-करोड़ों फैंस का ढेर सारा प्यार भी कमाया है. हर रविवार उनके घर ‘जलसा’ के बाहर उनके फैंस की भीड़ इकट्ठा होती है, जो उन्हें देखने आते हैं. इस दौरान बिग बी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते. वे उसने मिलते हैं, बातें करते हैं और कभी-कभार उनको गिफ्ट्स भी देते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया है.

उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. साथ ही उन्होंने अपने ब्लॉग पर भी इन लम्हों को शेयर किया. अमिताभ ने लिखा कि फैंस का जो प्यार उन्हें मिलता है, वो उनके लिए हमेशा हैरान करने वाला होता है. उन्होंने माना कि इतने सालों बाद भी लोगों का ये प्यार उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. ये सब देखकर वे खुद भी इमोशनल हो जाते हैं. अमिताभ बच्चन ने जो वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं. उनमें हजारों लोग उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए खड़े नजर आए.

फैंस का प्यार देख हमेशा हो जाते हैं इमोशनल

उन्होंने लिखा कि वे समझ नहीं पाते कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जो लोग उनसे इतना प्यार करते हैं. उनके मुताबिक फैंस की चीयरिंग और उनका इंतजार देखकर दिल भर आता है. वे इस प्यार को कभी हल्के में नहीं लेते और कहते हैं कि ये एहसास शब्दों में बयां करना आसान नहीं है. ये सीन हर हफ्ते उनकी यादों में बस जाता है. अपने ब्लॉग में उन्होंने एक छोटी-सी दिल छू लेने वाली बात भी लिखी. अमिताभ ने लिखा कि जिंदगी में फैसले लेने के लिए अगर बहुत ज्यादा राय ली जाए तो इंसान खुद ही उलझ जाता है.

अपने ब्लॉग में लिखते हैं दिल छू लेने वाली बातें

उनके मुताबिक मन की साफ सोच सबसे जरूरी होती है और अक्सर दूसरों की बातें उस क्लियरिटी को धुंधला कर देती हैं. उनकी ये सोच और लिखने का अंदाज लोगों को हमेशा रिलेटेबल लगता है. शायद इसी वजह से उनके ब्लॉग आज भी उनके फैंस के बीच काफी पढ़े जाते हैं. अमिताभ ने अपने एक फैन की ओर से बनाया गया पोस्टर भी शेयर किया, जिसमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन की हालिया फिल्म का जिक्र था. इसे देखकर उन्होंने लिखा कि जब बेटा अपनी मेहनत से लोगों का सम्मान कमाता है तो परिवार को बहुत गर्व होता है.

अभिषेक बच्चन को मिल रहे प्यार से हैं खुश

उन्होंने माना कि अभिषेक को मिल रहा प्यार उन्हें अंदर से बहुत खुशी देता है. ऐसी छोटी-छोटी चीजें उनके लिए बहुत खास हैं और वे हमेशा इस प्यार के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं. अभिषेक बच्चन हाल ही में फिल्म ‘कालिधर लापता’ में नजर आए थे और उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. जल्द ही वे शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ में भी नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ सुहाना खान और दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं.

‘कल्कि 2898 एडी’ के अगले भाग में आएंगे नजर

दूसरी तरफ अमिताभ तमिल फिल्म ‘वेट्टैयन’ में नजर आए थे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जोश और दर्शकों से जुड़ाव पहले जैसा ही बना हुआ है. इसके साथ ही प्रभास की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ में नजर आए थे. नाग अश्‍व‍िन के डायरेक्‍शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हासन जैसे स्टार्स नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और अब वे इस फिल्म के दूसरे पार्ट में भी अश्वत्थामा के किरदार में नजर आएंगे.