जब विदेश में अमिताभ बच्चन को कहा गया ‘थर्ड रेट एक्टर’, देश को बताया ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री’, आज वही भारत बना वर्ल्ड चैंपियन, बिग बी ने दिया कारारा जवाब

Amitabh Bachchan Blog: भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुलकर खुशी जाहिर की. आयुष म्हात्रे की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया. ये किसी भी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है. जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मिली इस जीत ने देशभर में खुशी की लहर दौड़ा दी. इसी मौके पर बिग बी ने भारत की बदलती पहचान पर अपनी बात रखी.

अपने हालिया ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने कई साल पुराना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें विदेश में एक फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया था. फ्लाइट के दौरान उन्होंने एक विदेशी अखबार में अपनी ही फिल्म की फोटो देखी. भाषा न समझ पाने पर उन्होंने एयर होस्टेस से पूछा तो जवाब मिला कि अखबार में लिखा है कि एक भारतीय फिल्म के अभिनेता उस देश आ रहे हैं. ये सुनकर उन्हें हैरानी जरूर हुई, लेकिन असली एक्सपीरियंस तो लैंडिंग के बाद हुआ, जिसने उनको हैरान कर दिया.

अमिताभ बच्चन ने याद किया अपना सबसे बुरा एक्सपीरियंस

अमिताभ बच्चन ने बताया कि जैसे ही वे प्लेन से उतरे, वहां मौजूद लोग उन्हें घेरने लगे. हालात ऐसे हो गए कि चलना भी मुश्किल हो गया. उन्होंने लिखा, ‘भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि मुझे घुटन महसूस होने लगी’. हालात बिगड़ते देख पुलिस को बीच में आना पड़ा. पुलिस ने उन्हें भीड़ से निकालकर सीधे होटल पहुंचाया. इस पूरी घटना ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने पहले कभी नहीं किया था. सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अमिताभ बच्चन का इमिग्रेशन प्रोसेस भी होटल में ही पूरा करवाया गया.

अमिताभ बच्चन को बताया ‘थर्ड ग्रेट एक्टर’

उनके मुताबिक, पूरे दौरे के दौरान पुलिस की गाड़ियां और सिक्योरिटी उनके साथ रहती थीं. चाहे कोई ऑफिशियल इवेंट हो या घूमने जाना, हर जगह पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद रहता था. इसी बीच वहां के एक सीनियर पत्रकार ने उनके ऊपर एक लेख लिखा, जिसकी हेडलाइन पढ़कर अमिताभ बच्चन हैरान रह गए. उस लेख का टाइटल था, ‘इस थर्ड ग्रेड एक्टर को तीसरी दुनिया के देश से इतना महत्व क्यों?’. इस कमेंट पर रिएक्शन देते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि उन्हें ‘थर्ड ग्रेट एक्टर’ कहे जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा.

भारत को बताया ‘तीसरी दुनिया का देश’

लेकिन भारत को 'तीसरी दुनिया का देश’ कहना उन्हें बहुत बुरा लगा. उन्होंने कहा कि ये बात उनके दिल को छू गई थी. आज इतने साल बाद जब वे भारत की उपलब्धियों को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब दुनिया की सोच बदल चुकी है. भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अपनी अलग पहचान बना चुका है. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में साफ कहा, ‘आज मैं फिर दोहराता हूं कि भारत अब तीसरी दुनिया का देश नहीं है’. उन्होंने अंडर-19, महिला, पुरुष और दिव्यांग क्रिकेट टीमों की विश्व जीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज नंबर वन है.