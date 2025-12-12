‘इसलिए माफी और अफसोस...’ 83 की उम्र में भी नॉनस्टॉप काम कर रहे सदी के महानायक, बयां किया लंबी शूटिंग, अधूरी नींद और दिल में छिपा दर्द

Amitabh Bachchan New Blog: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा और सम्मानित अभिनेता माना जाता है. उन्होंने अपने 56 साल के करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम कर अनगिनत अवॉर्ड्स जीते. हाल ही में उन्होंने अपना 83वां जन्मदिन भी मनाया. वे अक्सर अपने टम्बलर ब्लॉग पर फैंस से बात करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और इमोशन्स उनके साथ शेयर करते हैं. हाल ही में उनका एक ताजा ब्लॉग तेजी से वायरल हो रहा है, जो काफी इमोशनल हैं.

इस ब्लॉग में उन्होंने बताया कि वे लगातार कई घंटों से काम कर रहे हैं, कई बार पूरी रात भी शूटिंग या काम में बीत जाती है. इसके बावजूद वे अपने फैंस के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं. अपने नए ब्लॉग में अमिताभ ने लिखा कि वे सुबह 5:30 बजे तक काम करते रहे और इसी वजह से ब्लॉग लिखना भूल गए. उन्होंने कहा कि इसके लिए वे माफी चाहते हैं, लेकिन अपने काम और फैंस के लिए कभी कोई पछतावा नहीं है. एक पुराने पोस्ट में उन्होंने बताया था कि पिछले कुछ दिनों की यादें और भावनाएं उन्हें काफी भावुक कर रही हैं.

अमिताभ बच्चन ने बयां किया दिल का दर्द

उनका कहना था कि मन और शरीर काम की नॉर्मल दिनचर्या में ढल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब कहते हैं कि शो को चलते रहना चाहिए. अमिताभ ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा कि KBC की टीम उन्हें रात के काम के बाद खाने पर ले गई थी. वे सब एक अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए, जहां टेस्टी खाना और अच्छा माहौल था. उन्होंने बताया कि उनका दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि टीम में कोई नहीं जानता था कि उस दिन उनके बाबूजी की जन्मतिथि थी. उन्होंने लिखा कि सब अपनी-अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं.

खोया अपना सबसे करीबी दोस्त

लेकिन कुछ तारीखें इंसान के लिए बेहद निजी और गहरी होती हैं. हाल ही में अमिताभ ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने सबसे करीबी दोस्त धर्मेंद्र को खो दिया. धर्मेंद्र पिछले कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे और इस महीने उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था. 89 की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे पूरी इंडस्ट्री में दुख की लहर दौड़ गई, लेकिन ये अमिताभ के लिए पर्सनली बड़ा झटका था, क्योंकि दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और उनकी दोस्ती को हमेशा प्यार और इज्जत की नजर से देखा जाता था.

अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी हिट

वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन हाल ही में 'कल्कि 2898 एडी' में नजर आए थे. नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस बड़े बजट की फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन भी नजर आए थे. फिल्म में अमिताभ का अश्वत्थामा का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. अब वे इसके पोर्ट में भी नजर आने वाले हैं.