पहले मलयालम एक्टर, खाते में 360 से ज्यादा फिल्में, क्यों खास है दादा साहब फाल्के अवॉर्ड, जो मेगास्टार मोहनलाल को मिलेगा
Sep 20, 2025, 07:37 PM IST
Mohanlal Honoured Dadasaheb Award: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया जाएगा. ये अवॉर्ड उन्हें 23 सितंबर 2025 को होने वाले 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा. खास बात ये है कि वे इस सम्मान को पाने वाले पहले मलयालम अभिनेता होंगे. केरल से ये सम्मान पाने वाले वे दूसरे इंसान हैं, क्योंकि उनसे पहले मशहूर फिल्मकार अडूर गोपालकृष्णन को ये अवॉर्ड मिल चुका है.

हाल ही में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर मोहनलाल को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि लालटेन मोहनलाल जी का काम केरल की खूबसूरत धरती से दुनिया तक पहुंचा है. उनकी फिल्मों ने भारतीय संस्कृति का सम्मान किया और लोगों की सोच को नई दिशा दी है. मंत्री ने कहा कि मोहनलाल की विरासत आने वाले कलाकारों को भी प्रेरित करती रहेगी. इस मैसेज से ये साफ है कि मोहनलाल का योगदान पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है. 

पीएम मोदी ने भी दी बधाई 

इस सम्मान के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने भी मेगास्टार को बधाई देते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'मोहनलाल जी उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं. लंबे समय से उन्होंने मलयालम सिनेमा और रंगमंच में अपनी खास पहचान बनाई है और वे केरल की संस्कृति से गहराई से जुड़े रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया है. अलग-अलग माध्यमों में उनका अभिनय सचमुच प्रेरणादायक है. दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर उन्हें ढेरों बधाई'. 

बचपन से ही बनना चाहते थे अभिनेता 

अब बात करते हैं मोहनलाल विष्णुनाथन नायर की. उनका जन्म 21 मई, 1960 को केरल के एलंथूर में हुआ था. उनके पिता सरकार में लॉ सेक्रेटरी थे. मोहनलाल ने अपनी पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मॉडल बॉयज स्कूल से की और बाद में महात्मा गांधी कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था. स्कूल के दिनों में उन्होंने पहली बार मंच पर 90 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई थी, जिसे देखकर लोग उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए थे.

पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन, गाए 10,000 गाने, 1 गाना तो आज भी है बड़ा सुपरहिट

मोहनलाल के करियर की शुरुआत 

उन्होंने फिल्मी सफर की शुरुआत 1978 में ‘थिरनोत्तम’ फिल्म से की थी, लेकिन सेंसर की वजह से ये फिल्म 25 साल बाद रिलीज हो पाई. उनकी पहली रिलीज फिल्म ‘मंजिल विरिंजा पूक्कल’ (1980) थी, जिसमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था. इसके बाद 1986 में ‘राजविन्ते माकन’ फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. आज तक वे 360 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और हर तरह के रोल करके दर्शकों का दिल जीता है. आज भी उनकी फिल्मों को देखने वालों की सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगती है. 

मोहनलाल ने दी कई सुपरहिट फिल्में 

मोहनलाल की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है. उनकी हिट फिल्मों में ‘किरीदम’ (1989), ‘मणिचित्रताज़ु’ (1993), ‘दृश्यम’ (2013), ‘पुलिमुरुगन’ (2016), और ‘L2: Empuraan’ (2023) शामिल हैं. इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया बल्कि क्रिटिर्स की तारीफ भी बटोरी. मलयालम फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी शानदार काम किया है. ‘इरुवर’, ‘कंपनी’ और ‘जनता गैरेज’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है.

मोहनलाल की टोटल नेटवर्थ 

नहीं, अगर मोहनलाल की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो 2025 तक उनकी नेटवर्थ करीब 427.5 करोड़ बताई जाती है. उनकी कमाई फिल्मों, टीवी शो, ब्रांड प्रमोशन और बिजनेस से होती है. वे 'बिग बॉस' मलयालम के होस्ट भी रह चुके हैं. उन्हें लग्जरी कारों का बहुत शौक है और उनके पास Rolls Royce, Porsche और Mercedes जैसी कारें हैं. साथ ही वे महंगी घड़ियों जैसे Richard Mille और Rolex भी पहनते हैं. उनकी संपत्तियां कोच्चि, दुबई और लंदन तक फैली हुई हैं, जिससे उनकी ग्लोबल लाइफस्टाइल झलकती है.

;