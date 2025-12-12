भारतीय सिनेमा का वो चेहरा, जो बस कंडक्टर से बना मेगास्टार, CBSE में पढ़ाया जाता है उनका चैप्टर, 50 सालों से इंडस्ट्री पर कर रहे राज

Biggest Indian Cinema Megastar: बेंगलुरू में रहने वाले एक आम परिवार में जन्मे रजनीकांत आज दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन में गिने जाते हैं. आज वे अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और ये साल उनके लिए खास इसलिए भी है, क्योंकि वे इस साल भारतीय सिनेमा में अपने 50 साल पूरे कर चुके हैं. फिल्मी दुनिया में शायद ही कोई सफर इतना इंस्पायरिंग रहा हो जितना उनका रहा है. बस कंडक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले रजनीकांत आज भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं.

रजनीकांत का जन्म 1950 में कर्नाटक में शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में हुआ था. घर में आर्थिक परेशानियां थीं, पिता पुलिस में थे और मां गृहणी थीं. बचपन से ही उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए. कभी कुली बने, कभी बढ़ई का काम किया और बाद में बेंगलुरू ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के तौर पर नौकरी की, जहां उन्हें 750 रुपये सैलरी मिलती थी. इसी दौरान उनकी अलग अंदाज वाली टिकट काटने का स्टाइल लोगों को पसंद आने लगा. किसी को नहीं पता था कि ये कंडक्टर आगे चलकर सुपरस्टार बनेगा.

बस कंडक्टर से बने भारतीय सिनेमा के मेगास्टार

दोस्तों के मोटिवेट करने पर रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स जॉइन कर लिया. यहां उनकी मुलाकात लेजेंडरी फिल्ममेकर के. बालाचंदर से हुई, जिन्होंने उनके अंदर छिपी खासियत को पहचाना और फिल्म ‘अपूर्व रागंगल’ में पहला मौका दिया. शुरुआत छोटे किरदारों से हुई लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि जल्दी ही दर्शकों की नजर उन पर टिक गई. उनके बोलने का स्टाइल, चाल-ढाल और एनर्जी देखते ही देखते उनकी पहचान बन गई और कुछ ही सालों में वे लीड एक्टर के तौर पर पहचान बनाने में सफल रहे.

80 से 90 के दौर में लगाई हिट फिल्मों की लाइन

1980 और 1990 का दशक रजनीकांत के करियर का सुनहरा समय माना जाता है. इस दौरान ‘बाशा’, ‘मुथु’ और ‘पडयप्पा’ जैसी फिल्मों ने उन्हें जनता का सुपरहीरो बना दिया. उनकी खास स्टाइलें जैसे चश्मा घुमाना या सिगरेट फ्लिप करना लोगों के लिए दीवानगी की वजह बन गईं. लेकिन सिर्फ स्टाइल ही नहीं, बल्कि आम इंसान की इमोशन्स और संघर्षों को अपने किरदारों में उतारने की उनकी क्षमता ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दी. उन्होंने हमेशा दर्शकों को ये एहसास दिलाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए.

CBSE में पढ़ाया जाता है उनका चैप्टर

रजनीकांत की सक्सेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने बिना किसी फिल्मी परिवार या जान पहचान के ये मुकाम हासिल किया. यही वजह है कि आज उनके संघर्ष और फिल्मी सफर के बारे में स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है. CBSE में ‘From Bus Conductor to Superstar’ चैप्टर के तौर पर बच्चों को उनके बारे में बताया जाता है. 2025 में वे ‘कूली’ फिल्म में नजर आए, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब लोग ‘जेलर 2’ और कमल हासन की प्रोडक्शन में बन रही नई फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

उनकी कहानी लोगों को करती है इंस्पायर

रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन, फेथ और ह्यूमैनिटी विनम्रता का आइकन बन चुके हैं. उनकी सादगी और आध्यात्मिक सोच ने उनके चाहने वालों का सम्मान और बढ़ा दिया है. बड़ी सफलता मिलने के बाद भी वे हमेशा कहते हैं कि जो भी मिला है, वे ईश्वर की कृपा और दर्शकों के प्यार से मिला है. आज जब रजनीकांत 75 साल के हो गए हैं और 50 साल का फिल्मी सफर पूरा कर चुके हैं, तो उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सपने देखने और उन्हें सच करने की हिम्मत देती है.