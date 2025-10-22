आखिर क्या है भगोड़े मेहुल चोकसी का 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' सीरीज से कनेक्शन?

Mehul Choksi Against Netflix Series: पीएनबी घोटाले का आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पण के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखने की तैयारी हो चुकी है. इस बीच भगोड़े मेहुल चोकसी ने साल 2020 में आई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' की प्री- स्क्रीनिंग की मांग की है. मेहुल का कहना है कि इस सीरीज में जो भी दिखाया गया है वो उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर नकारात्मक असर डाल सकता है. साथ ही उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है.

क्या है इस सीरीज में ऐसा?

दरअसल, साल 2020 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'बैड बॉय बिलिनियर्स' भारत में हाई प्रोफाइल वित्तीय घोटालों को दिखाया गया है. कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में विजय माल्या, नीरव मोदी सहित भारत के कई अरबपतियों और घोटालों में आरोपी अन्य दिग्गजों के उत्थान और पतन पर बेस्ड है.

2 मिनट के सेगमेंट पर दिक्कत

इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने मेहुल चोकसी की इस याचिका को खारिज कर दिया था. उनका कहना था कि ओटीटी में मौजूद चीजों को कंट्रोल करने का उनके पास राइट नहीं है. वो उचित मंच पर जाएं और मामले में सिविल मुकदमा दायर करें.इस याचिका में मेहुल ने कहा था कि 'बैड बॉय बिलिनेयर्स' में 2 मिनट के सेगमेंट में उन्हें काफी निगेटिव दिखाया है. जिससे भारत में चल रही कई कानूनी कार्यवाहियों पर असर पड़ सकता है.

नेटफ्लिक्स का जवाब

इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बाद में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली चोकसी की अपील के संबंध में नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा. जिसके जवाब में नेटफ्लिक्स ने कहा था कि ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने वाली नहीं है. इसके साथ ही बाकि फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि ओटीटी या इंटरनेट वीडियो प्लेटफॉर्म को अदालतों द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता. आपको बता दें, ये सीरीज पहले 2 सितंबर 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में अक्टूबर 2020 को स्ट्रीम हुई.