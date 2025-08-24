मेरा पति औरतबाज...' जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने लगाया था हेमा मालिनी पर इल्जाम

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही शानदार है. 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही शादी कर ली थी.

साल 1954 में उन्होंने पंजाबी रीति-रिवाजो के साथ प्रकाश कौर से शादी की, जिससे उनके चार बच्चे सनी देओल-बॉबी देओल विजेता और अजेता है. हालांकि, बॉलीवुड में आने के बाद धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली, जिसके बाद लोगों ने शोले एक्टर को 'वुमनाइजर' कहना शुरू कर दिया. लोगों के ऐसा कहने पर प्रकाश कौर काफी नाराज हुईं. उन्होंने 44 साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने पति की तरफदारी करते हुए हेमा मालिनी पर काफी इल्जाम लगाए.

हेमा मालिनी को गलत बताते हुए कही थी ये बात

1970 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने पहली बार फिल्म 'तुम हसीं मैं जवान' में साथ काम किया था. इस मूवी के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने 1980 में शादी कर ली. ऐसा माना जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी के लिए अपना धर्म बदला था. उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भी तलाक नहीं दिया था. जब दूसरी शादी करने पर धर्मेंद्र पर वुमनाइजर का इल्जाम लगा तो, प्रकाश कौर ने पति का साइड लेते हुए हेमा मालिनी पर उसका ठीकरा फोड़ दिया. प्रकाश कौर ने 1981 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था, '"मैं समझ सकती हूं कि हेमा किसी स्थिति से गुजर रही होंगी. उन्हें अपने परिवार और दोस्तों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अगर हेमा की जगह होती ऐसा कभी नहीं करती. एक महिला के तौर पर मैं उनकी फीलिंग्स समझ सकती हूं, लेकिन एक पत्नी और मां के रूप में मैं उनके रिश्ते को अप्रूव नहीं करती".

प्रकाश कौर ने कहा था- आधी इंडस्ट्री यही कर रही है

जब धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में वुमनाइजर का टैग दिया गया था, तो प्रकाश ने उनकी साइड लेते हुए कहा था, "मेरे पति को वुमनाइजर कहने की हिम्मत कैसे हुई. आधी इंडस्ट्री आज के समय में यही कर रही है. सिर्फ मेरे हसबैंड पर ही सवाल क्यों? कोई भी आदमी मेरे ऊपर हेमा मालिनी को ही चुनेगा. वह शायद अच्छे पति नहीं हैं, लेकिन एक बेहतरीन पिता जरूर हैं".