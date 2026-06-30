'मेरी बीवी है यार', रिश्ता टूटने की खबरों के बीच गौरव खन्ना का पहला रिएक्शन, पत्नी आकांशा ने किया था डिवोर्स का ऐलान

टीवी इंडस्ट्री के स्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना इस समय 'टॉक ऑफ टाउन' बन चुके हैं. इसकी वजह उनका पत्नी आकांक्षा चमोला से तलाक है, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किया. वो इन दिनों नेटफ्लिक्स शो लॉक अप 2 में हैं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया.
आकांक्षा ने शो पर बताया कि वो और गौरव तलाक लेने वाले हैं, दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा का ये सीक्रेट चंद लोग ही जानते हैं, जो वो शो पर किसी से शेयर नहीं कर सकते. सिर्फ आकांक्षा हीं अपना सीक्रेट खोल सकती हैं, जिसके बाद वो शो से बाहर हो जाएंगी. अब एक्ट्रेस इस वजह से असमंजस में पड़ गई हैं.
साथ ही आकांक्षा ने कहा कि दोनों के बीच के अलगाव की वजह माता-पिता बनने को लेकर विवाद है. आकांक्षा का कहना है कि वह बच्चे नहीं चाहतीं, जबकि गौरव हमेशा से पिता बनने की इच्छा रखते थे. यही सोच का बड़ा अंतर उनके रिश्ते पर भारी पड़ा.
अब तलाक की खबरों के बीच गौरव खन्ना पहली बार पब्लिकलि नजर आए. बता दें कि वो इन दिनों 'खतरों के खिलाड़ी' की शूटिंग में बिजी हैं. सोमवार उन्हें लाफ्टर शेफ्स के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने जम कर पोज भी दिया. वहीं, जब फोटोग्राफर ने उनसे पूछा, 'गौरव भाई, क्या हाल है? इस पर गौरव ने कहते हैं, 'बस यार, वही... जो पहले था, वही हाल अभी भी है. प्यार आज भी उतना ही है, सपोर्ट भी उतना ही है. मैं हमेशा आकांक्षा को सपोर्ट करूंगा. वो मेरी बीवी है यार. प्यार किया है, तो पीछे क्यों हटूं?'
गौरव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिर जब एक फोटोग्राफर ने गौरव खन्ना से कहा, 'भाई, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई है...' तो उन्होंने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया. गौरव ने कहा, 'आकांक्षा को उसकी जिंदगी के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं. मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं और उसे सपोर्ट करता रहूंगा. वह अच्छा खेले और जीतकर आए.'
गौरव खन्ना का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. तलाक की खबरों के बीच भी उन्होंने आकांक्षा के लिए अपना समर्थन और शुभकामनाएं जाहिर कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.