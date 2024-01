Merry Christmas Twitter Review: कैटरीना कैफ ने मारी बाजी, विजय सेतुपति ने जीता दिल, पैसा वसूल है फिल्म

Merry Christmas Twitter Review: कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मेरी क्रिसमस' आखिरकार आज यानी 12 जनवरी 2024 को रिलीज हो गई है. पहला दिन-पहला शो खत्म हो गया है. दर्शकों और आलोचकों ने अपनी समीक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना शुरू कर दिया है. नेटिजन्स 'मेरी क्रिसमस' को 'एंगेजिंग' कह रहे हैं और फिल्म में कैटरीना कैफ- विजय सेतुपति की भूमिकाओं की भी सराहना कर रहे हैं.

श्रीराम राघवन निर्देशित इस फिल्म को फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श से भी हाई फाइव मिला, जिन्होंने 'मेरी क्रिसमस' को 'शानदार और मनोरंजक' कहा है. 'मेरी क्रिसमस' में रोमांचक सीन्स के साथ-साथ शानदार ट्विस्ट और टर्न भी हैं. विजय सेतुपति के असाधारण परफॉर्मेंस की मुख्य रूप से चर्चा होती रहती है, लेकिन इस बार बाजी कैटरीना कैफ ने मार ली है. यह फिल्म हिंदी और तमिल में रिलीज हुई है और इसे सभी का प्यार मिल रहा है.

तरण आदर्श ने 'मेरी क्रिसमस' को बताया- ग्रिपिंग

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की पहली समीक्षा साझा की. उन्होंने इसे एक 'मनोरंजक' थ्रिलर कहा. उन्होंने कहा कि श्रीराम राघवन के निर्देशन में कैटरीना कैफ 'शानदार' हैं. विजय सेतुपति की सराहना करते हुए तरण आदर्श ने लिखा कि वह फिल्म में 'असाधारण' प्रदर्शन करते हैं. तरण आदर्श ने इस फिल्म को साढ़े तीन स्टार दिए हैं.

'मेरी क्रिसमस' सोशल मीडिया रिव्यू

इंटरवल में भी नेटिजन्स ने फिल्म की तारीफ करने में देर नहीं लगाई. एक यूजर ने लिखा, ''मेरी क्रिसमस पहले भाग में धीमी गति से शुरू होती है, लेकिन फिल्म बहुत पसंद आ रही है. दूसरे भाग में हमारे लिए क्या होगा इसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते.'' दर्शकों में से एक ने कहा, ''विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ स्टारर एक स्मार्ट, मनोरंजक और शानदार फिल्म है, इससे पहले कि स्पॉइलर हर किसी के अनुभव को बर्बाद कर दें, इसे देख लें. इंटरवल तक, आपको लगेगा कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आराम से बैठें और खुद को गलत साबित होते हुए देखें.,''

कैटरीना कैफ के अभिनय की हो रही जमकर तारीफ

एक अन्य यूजर ने लिखा, ''मेरी क्रिसमस धीमी गति से शुरू होती है, लेकिन दूसरे भाग में शानदार गति पकड़ती है और ट्विस्ट आपको चौंका देगा. कैटरीना कैफ ने अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित कर दिया और साबित कर दिया कि वह इस तरह की भूमिका निभा सकती हैं. विजय सेतुपति फिल्म की आत्मा हैं!'' एक अन्य यूजर ने लिखा,''फील गुड फर्स्ट हाफ के साथ बेहद आकर्षक रोमांटिक थ्रिलर और उसके बाद रोमांचक दूसरा हाफ. इंटरवल, प्री-क्लाइमेक्स और ट्विस्ट ने फिल्म में अच्छा काम किया.''

Just Watched #MerryChristmas wow what a movie. Bunked my classes for the Movie, movie was so good that I finished it before 1st Period and came back to class . #MerryChristmasReview

Just watched #MerryChristmas And it's a brilliant movie,the story telling is brilliant especially the acting of katrina and Vijay is brilliant, #MerryChristmasReview ;Fantastic Rating my opinion; #KatrinaKaif #VijaySethupathi

#MerryChristmas ! I've been waiting to write this one. My favorite narrative of recent times is a beautiful love story with an amazing thriller. @VijaySethuOffl na you were pure class to watch, and the climax performance was woowwwwww. You're always an inspiration, keep inspiring… pic.twitter.com/vmgzbz2Jzq

#MerryChristmas [3.5/5] : A slow burn thriller, that hits the high notes in the 2nd half.. The pay-off at the climax makes the movie worth your time..

Twists and turns start coming from Pre-interval..@VijaySethuOffl is now a bona-fide Pan-India Actor/Star.. #KatrinaKaif has…

