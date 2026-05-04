'मेट गाला 2026' से दूरी बनाएंगी दीपिका पादुकोण, रेड कार्पेट पर नहीं बिखेरेंगी जलवा, आखिर क्यों लिया ये फैसला?

Deepika Padukone Skip Met Gala 2026: न्यूयॉर्क में होने वाले 'मेट गाला 2026' (Met Gala 2026) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. फैशन, फिल्म, म्यूजिक और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी का यह सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. हर साल की तरह इस साल भी बड़े-बड़े सितारे इसके रेड कार्पेट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. इस रेड कार्पेट पर सितारे ऐसे-ऐसे आउटफिट्स पहनकर आते हैं, जो पूरी दुनिया में ट्रेंड बन जाते हैं. 'मेट गाला' को फैशन की सबसे बड़ी रात कहा जाता है. इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है. बॉलीवुड की 'मस्तानी' और ग्लोबल आइकन दीपिका पादुकोण इस साल मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर नजर नहीं आएंगी. सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह फैसला उनके मौजूदा फिल्मी कमिटमेंट्स की वजह से लिया गया है. एक्ट्रेस इससे पहले 2017, 2018 और 2019 में 'मेट गाला' में शामिल हो चुकी हैं.

'मेट गाला 2026' में नहीं होंगी दीपिका शामिल!

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'दीपिका पादुकोण फिलहाल अपने फिल्मी शेड्यूल को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि उनके पास दो बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में शामिल हैं.' सूत्र ने बताया, 'उनकी प्राथमिकता हमेशा से फिल्में रही हैं और आगे भी रहेंगी. इस साल के आखिर में 'किंग' और अगले साल 'राका' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं, इसलिए इस समय उनकी प्राथमिकता इन दोनों फिल्मों की शूटिंग पूरी करना है.'

दूसरी बार मां बनने वाली दीपिका पादुकोण

हाल ही में दीपिका और रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर देखा गया था, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह जोड़ी पहली बार एक साथ 'मेट गाला' में नजर आएगी. हालांकि, इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि यह सच नहीं है. एक्ट्रेस ने अपने काम से जुड़े कमिटमेंट्स को पूरा करने का फैसला किया है, क्योंकि वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखती हैं. दीपिका ने हाल ही में दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था, जिसे सुनने के बाद फैंस काफी खुश थे.

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कई बार रेड कार्पेट पर बिखेर चुकीं अपना जलवा

बता दें कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पिछले कुछ सालों से लगातार 'मेट गाला' में शामिल होती रही हैं. अक्सर अपने बढ़ते फिल्मी प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी संतुलन बनाए रखती हैं. इस साल उनकी गैरमौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब 'मेट गाला' में भारतीय सितारों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है.

कब होगा 'मेट गाला 2026' का आयोजन?

गौरतलब है कि 'मेट गाला 2026' का आयोजन 5 मई को न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होना है. इस साल के इवेंट की थीम 'फैशन इज आर्ट' है. इसका मतलब है कि इस बार सितारे अपने कपड़ों के जरिए आर्ट को दिखाएंगे.