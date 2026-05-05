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Hindi Newsबॉलीवुडरेड कार्पेट इवेंट में अफरा-तफरी… सिक्योरिटी तोड़ घुसे प्रोटेस्टर्स, म्यूजियम गेट पर पहुंचा हंगामा, Video Viral

रेड कार्पेट इवेंट में अफरा-तफरी… सिक्योरिटी तोड़ घुसे प्रोटेस्टर्स, म्यूजियम गेट पर पहुंचा हंगामा, Video Viral

Met Gala 2026 लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन इस बार वजह फैशन या ग्लैमर नहीं बल्कि अचानक मचा भारी हंगामा और सुरक्षा में हुई बड़ी चूक है. रेड कार्पेट इवेंट के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आयोजन स्थल में प्रवेश करने की कोशिश की. ये घटना इतनी तेजी से हुई कि देखते ही देखते मामला म्यूजियम के एंट्री गेट तक पहुंच गया.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 05, 2026, 10:38 AM IST
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रेड कार्पेट इवेंट में अफरा-तफरी… सिक्योरिटी तोड़ घुसे प्रोटेस्टर्स, म्यूजियम गेट पर पहुंचा हंगामा, Video Viral

2026 Met Gala केवल फैशन और मशहूर हस्तियों के यादगार पलों तक ही लिमिटेड नहीं रहा, इस बार इवेंट के बाहर होने वाली घटना ने भी दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इवेंट के दौरान जैसे ही रेड कार्पेट पर सेलिब्रिटी की एंट्री चल रही थी, उसी दौरान बाहर की ओर से कुछ प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े. शाम के समय एक प्रोटेस्टर ने सिक्योरिटी सर्कल तोड़कर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के एंट्री गेट के पास लगे फोटोग्राफरों के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया. एक पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उससे बोर्ड छीनकर बैरिकेड के पीछे फेंक दिया. 

रेड कार्पेट पर ये हंगामा जेफ बेजोस और इस साल के गाला में उनकी खास भूमिका को लेकर खडा हुआ है. बेजोस और उनकी पत्नी लॉरेन सांचेज बेजोस को इस इवेंट का होनरी चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया था और वो म्यूजियम में आयोजित कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की स्प्रिंग प्रदर्शनी का भी समर्थन कर रहे हैं. 

जेफ बेजोस के विरोध में उतरे लोग
मेट गाला में जेफ बेजोस और उनकी पत्नी लॉरेन सांचेज बेजोस की मौजूदगी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, कई लोग रेड कार्पेट में उनकी भागीदारी से नाखुश हैं. वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि अरबपति फैशन के सबसे सम्मानित इवेंट में से एक पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, बेजोस खुद रेड कार्पेट पर नजर नहीं आए, जबकि उनकी पत्नी सांचेज बेजोस अकेले ही इस कार्यक्रम में शामिल हुईं.

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प्रदर्शन की पीछे की वजह क्या है?
रेड कार्पेट के मेन एंट्री से दूर, आसपास के इलाकों में भी कई विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारी अपने हाथ में ‘फॉर ए डेड प्लेनेट अरबपति’, ‘अमीरों पर टैक्स लगाओ’ और ‘अरबपतियों के शासन में, अमेरिकी राष्ट्रपति एक बाल यौन शोषण करने वाला, बलात्कारी और देशद्रोही है’ जैसे मैसेज वाले बैनर लेकर जमा हुए. रिपोर्ट के अनुसार, ‘एवरीवन हेट्स एलोन’ नाम के ग्रुप से कार्यकर्ताओं ने इवेंट से पहले म्यूजियम के अंदर नकली पेशाब की 300 बोतलें रखकर एक अलग विरोध प्रदर्शन किया. 

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बोतल में पेशाब करने पर किया मजबूर
इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने का कारण उन पूर्व रिपोर्टों से जुड़ा था जिनमें कथित तौर पर अमेजन वर्कर को काम के समय घंटों टॉयलेट जाने के बजाय पानी की बोतलों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था. वहीं, इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा घेरे को तोड़कर कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने में जुटे हुए हैं. 

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