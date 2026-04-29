Met Gala 2026: फैशन की सबसे बड़ी रात, भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं इस साल मेट गाला इवेंट; क्या है इस बार की थीम

Met Gala 2026 Details: मेट गाला 2026 पर सबकी नजरें बनी हुई हैं. मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट बेनेफिट यानी मेटा गाला एक ऐसा इवेंट है, जो हर साल चर्चा में रहता है. तो, चलिए जानते हैं कि कब और कहां पर आप इसे देख सकते हैं और इस बार की थीम क्या है.
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Met Gala 2026 Details: फैशन की दुनिया की सबसे बड़ी और ग्लैमरस रात एक बार फिर लौटने जा रही है. हर साल मई के पहले सोमवार को होने वाला यह इवेंट फैशन इंडस्ट्री के लिए बेहद खास माना जाता है. यह रात दरअसल कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की सालाना फैशन एग्जीबिशन की ओपनिंग भी होती है. दुनियाभर के बड़े सितारे और डिजाइनर इस मौके पर एक जगह जुटते हैं, जिससे यह इवेंट और भी खास बन जाता है.
इस साल मेट गाला 2026 का आयोजन 4 मई, सोमवार को किया जाएगा. यह इवेंट हर साल की तरह न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित होगा. यह मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए एक बड़ा फंडरेजिंग इवेंट भी है. फैशन और आर्ट की दुनिया में इसका खास महत्व है और इसे ग्लोबल लेवल पर काफी ध्यान मिलता है.
मेट गाला 2026 की थीम ‘Costume Art’ रखी गई है. इसमें 5, 000 साल पुरानी कलाकृतियों और कपड़ों का इस्तेमाल करके फैशन और कला के बीच के कनेक्शन ढूंढ़ा जाएगा. इस थीम के जरिए फैशन, इंसानी शरीर और आर्ट हिस्ट्री के गहरे रिश्ते को दिखाने की कोशिश की जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी सेलेब्स इस थीम के हिसाब से खास आउटफिट पहनकर रेड कार्पेट पर नजर आएंगे. यही वजह है कि इस इवेंट के लुक्स और स्टाइल्स काफी चर्चा में रहते हैं.
मेट गाला में शामिल होने भले ही आप न्यूयॉर्क नहीं जा सकते हैं. लेकिन घर बैठे इसका लुत्फ उठा सकते हैं. मेट गाला की शाम को आप वॉग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा यूट्यूब और टिकटॉक पर भी इवेंट स्ट्रीम होगा. लाइव स्ट्रीम भारत में सुबह 3: 30 बजे से शुरु होगा. हर साल की तरह इस बार भी लोग रेड कार्पेट के हर लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
मेट गाला में हर साल को-चेयर्स बदलते रहते हैं. को-चेयर वह व्यक्ति होता है जो किसी आयोजन की जिम्मेदारी दूसरे लोगों के साथ मिलकर संभालता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams और Anna Wintour इस इवेंट के को-चेयर हो सकते हैं. इन सभी का फैशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़ा नाम है.
इस बार का मेट गाला भी सितारों से भरा रहने वाला है. कई ग्लोबल सेलेब्स इसमें शामिल हो सकते हैं. फैशन, म्यूजिक, फिल्म और स्पोर्ट्स जगत के बड़े नाम इस इवेंट को और शानदार बनाने वाले हैं.
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