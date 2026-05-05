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Hindi Newsबॉलीवुडन लहसुन, न गपशप और न ही साथ बैठना… हैरान कर देंगे Met Gala 2026 के रूल्स, फैशन इवेंट पर ये सब है बैन

न लहसुन, न गपशप और न ही साथ बैठना… हैरान कर देंगे Met Gala 2026 के रूल्स, फैशन इवेंट पर ये सब है बैन

Met Gala 2026: फैशन की दुनिया का हाई-प्रोफाइल इवेंट्स Met Gala 2026 एक बार फिर अपने अनोखे और कड़े नियमों को लेकर सुर्खियों में है. हर साल अपने थीम, ग्लैमर और स्टार-स्टडेड रेड कार्पेट के लिए पॉपुलर ये इवेंट इस बार अपने कुछ बेहद अजीब लेकिन कड़े नियमों के कारण गॉसिप का टॉपिक बन गया है. ‘न लहसुन, न गपशप और न ही साथ बैठना’ जैसे नियम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर लोग हैरानी भी जता रहे हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 05, 2026, 08:42 AM IST
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न लहसुन, न गपशप और न ही साथ बैठना… हैरान कर देंगे Met Gala 2026 के रूल्स, फैशन इवेंट पर ये सब है बैन

Met Gala का इवेंट हमेशा से ही सिर्फ फैशन शो नहीं बल्कि एक आर्ट और क्यूरेटेड एक्सपीरियंस के लिए होस्ट किया जाता है. इसी कारण यहां आम इवेंट्स से अलग कई नियम लागू होते हैं. हर साल, मई के पहले सोमवार न्यूयॉर्क को फैशन की दुनिया में एक तूफान में बदल देता है, लेकिन असली हलचल रेड कार्पेट पर शुरू नहीं होती बल्कि, उसके पीछे बंद दरवाजों से होती है, जहां मशहूर हस्तियों को भी उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो चमक-दमक, फैशन और ए-लिस्ट की मस्ती भरी रात के लिए लगभग बहुत सख्त लगते हैं.

Met Gala कोई आम इवेंट नहीं है, जहां आप आम ‘पोज दो, पोस्ट करो, पार्टी करो’ वाली रात हो. ये एक ऐसी पार्टी है, जहां, ‘पोज दो, पोस्ट मत करो, ठीक से बैठो, किसी चीज को मत छुओ, और प्लीज अपने एक्स के बगल में मत बैठो. वहीं किसी भी तरह की फोटो या वीडियो शेयर करना केवल ऑफिशियल मीडिया टीम के अंडर आएगा. इसका गोल सिर्फ इतना है कि इवेंट की एक्सक्लूसिविटी और प्राइवेसी बनी रहे.

सेल फोन हैं बैन
फैशन की दुनिया के इस इवेंट की रूल के बारे में बात करें तो, सबके मुश्किल और पहला नियम खाने के दौरान फोन का इस्तेमाल न करना है. एक बार जब मेहमान मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की उन मशहूर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, तो फोन को लाना मना है. ऑफिशियली इसे, खाने की मेज पर फोन का इस्तेमाल न करने के लिए बनाया जाता है. जहां, स्क्रॉल करना मना है, पोस्ट करना मना है, और खाना खाते समय चुपके से सेल्फी लेना भी पूरी तरह से मना है.

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पार्टनर के साथ नहीं बैठ सकते
मेट गाला के दूसरे नियम पर चर्चा करें तो, आपको अपनी सीट चुनने का मौका नहीं मिलता है. इस पार्टी में आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भी नहीं बैठ सकते और अपने पार्टनर के साथ बैठने की तो बात ही भूल ही जाइए, जब तक प्लानर्स को ये एंटरटेनिंग न लगे. वहीं इस इवेंट में अपने एक्स पार्टनर के साथ भी बैठना रूल के खिलाफ है. 

थीम को करना होगा फॉलो
हर साल मेट गाला एक थीम के साथ आता है और यहीं से आर्टिस्ट अपने कॉस्ट्यूम में क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करते हैं. मेट गाला 2026 की थीम है ‘कॉस्ट्यूम आर्ट’ (Costume Art) और ड्रेस कोड है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है. इवेंट में शामिल होने वाले गेस्ट को थीम के इर्द-गिर्द अपना पूरा लुक तैयार करना होता है. इस नियम का गोल फैशन को आर्ट के रुप में प्रजेंट करना है, न कि केवल ग्लैमर शोकेस के रूप में. इसी कारण डिजाइनर और सेलिब्रिटी पहले से ही महीनों तक अपनी तैयारियों में जुटे रहते हैं.

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कोई आम पार्टी नहीं है मेट गाला
मेट गाला को लोग अक्सर किसी फैशन पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये असल में एक फॉर्मल डिनर है. इसमें खाना, परफॉर्मेंस, म्यूजियम टूर, मैनर्स नेटवर्किंग और बहुत सावधानी से बैठना शामिल है. ताकि आपके डिजाइनर कपड़े खराब न हों. कोई इधर-उधर शोर नहीं करता है. कोई आफ्टर-पार्टी का हंगामा नहीं होता (कम से कम ऑफिशियली तो नहीं). पूरी रात असल में कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसा जुटाने के बारे में है, एक ऐसा फैशन जिसमें सारी चमक-दमक के पीछे एक पैसा कमाने का मिशन छिपा है.

 खाने की चीजों पर भी रोक
अब बात करते हैं सबसे मुश्किल रूल के बारे में, धूम्रपान पूरी तरह से रोक है, ये इसलिए है क्योंकि कोई भी 6-7 महीने में तैयार किए गए आउटफिट के पास सिगरेट की राख नहीं चाहेगा. वहीं खाने-पीने पर भी रोक है, कोई फालतू का स्टार्टर नहीं, कोई तीखी स्वाद वाली डिश नहीं और प्याज या लहसुन तो बिलकुल नहीं. ऐसा करने के पीछे का मकसद है कि कोई भी लाखों-करोड़ों की ड्रेस पहनकर अपने बगल में बदबूदार सांसों वाला इंसान नहीं चाहता. 

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