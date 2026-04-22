कैसी है माइकल जैक्सन की बायोपिक? जाफर जैक्सन की एक्टिंग पर आया फैंस का दिल, लोग बोले- 'ये है असली ट्रिब्यूट!'

Michael X Reviews: 'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्सन की बायोपिक के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मेकर्स ने 'माइकल' रिलीज से 2 दिन पहले इसकी स्क्रीनिंग रखी. दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म देखने के बाद एक्स अकाउंट पर इसके रिव्यू शेयर किए हैं.
Trending Photos
Michael X Reviews: दुनियाभर में माइकल जैक्सन को 'किंग ऑफ पॉप' के नाम से जाना जाता है. फैंस लंबे समय से माइकल जैक्सन की बायोपिक का इंतजार कर रहे थे. यह फिल्म अब रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है और दर्शक टिकट खिड़की पर लगातार एडवांस बुकिंग कर रहे हैं. 'माइकल' मूवी में माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने अहम भूमिका निभाई है. यह फिल्म सिनेमाघरों में 24 अप्रैल को दस्तक देने जा रही है.
फिल्म की रिलीज से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्पेशल 'अर्ली-एक्सेस' स्क्रीनिंग रखी गई थी. यह 'प्रीमियम-फॉर्मेट' स्क्रीनिंग केवल एक रात के लिए थी. दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म देखने के बाद एक्स अकाउंट पर इसके रिव्यू शेयर किए हैं. तो आइए ऐसे में जानते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आई या नहीं.
दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म 'माइकल' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. माइकल जैक्सन के किरदार में नजर आ रहे जाफर जैक्सन ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है. इतना ही नहीं, फिल्म में जाफर ने कई लोगों को इमोशनल भी कर दिया है. ज्यादातर लोगों ने फिल्म की तारीफ की है.
एक यूजर ने 'माइकल' देखने के बाद अपने विचार शेयर करते हुए लिखा, 'जाफर जैक्सन 'माइकल' में बेहद शानदार लग रहे हैं. स्क्रीन पर देखकर आप भूल जाते हैं कि वह असली माइकल नहीं हैं. उनकी परफॉर्मेंस कमाल की है. फिल्म का काफी हिस्सा सामान्य लगा. फिल्म में फैंस को म्यूजिकल परफॉर्मेंस पसंद आएंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पीछे कोई गहरी मानवीय भावना नहीं है.'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'क्रिटिक्स फिल्म 'माइकल' की धज्जियां उड़ा रहे हैं. हैरान होने की बात नहीं है. यह फिल्म उनके लिए नहीं, बल्कि फैंस के लिए है. इसलिए बेझिझक देखो. यह फिल्म बेहद खूबसूरत है.' एंटोनी फ़ुक्वा ने फिल्म 'माइकल' का निर्देशन किया है.
यह फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म में निया लॉन्ग, लॉरा हैरियर, जुनियानो क्रू वाल्डी, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो सहित कई सितारे लीड किरदार में नजर आएंगे. सभी की एक्टिंग काफी शानदार बताई जा रही है. कई लोगों का मानना है कि फिल्म 'माइकल' फैंस को पसंद आएगी और उनके लिए एक शानदार ट्रिब्यूट साबित होगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.