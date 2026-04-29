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Hindi Newsबॉलीवुड‘किंग ऑफ पॉप’ की मौत के बाद ‘बबल्स’ हुआ अकेला, आज किस हाल में है माइकल जैक्सन का सबसे करीबी दोस्त?

‘किंग ऑफ पॉप’ की मौत के बाद ‘बबल्स’ हुआ अकेला, आज किस हाल में है माइकल जैक्सन का सबसे करीबी दोस्त?

Michael Jackson Pet Chimpanzee: ‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन का पेट चिंपैंजी ‘बबल्स’ एक समय दुनिया की सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब वो सुकून भरी जिंदगी जी रहा है. कभी लग्जरी लाइफ जीने वाला बबल्स आज एक एनिमल सेंटर में रहता है. उसकी कहानी जानकर लोग फिर से उत्सुक हो रहे हैं कि माइकल के बाद उसका क्या हुआ?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:11 AM IST
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Michael Jackson Pet Chimpanzee Bubbles
Michael Jackson Pet Chimpanzee Bubbles

Michael Jackson Pet Chimpanzee Bubbles: ‘किंग ऑफ पॉप’ कहे जाने वाले दुनिया के सबसे फेमस सिंगर माइकल जैक्सन की लाइफ हमेशा लोगों के लिए दिलचस्प रही है. उनकी फिल्मों, गानों और स्टाइल के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रहती थी और उनके दुनिया से जाने के बाद भी सुर्खियों में रहती है. आज भी उनके फैंस उनकी जिंदगीके बारे में कुछ न कुछ जानने को उत्सुक रहते हैं. अब उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ‘माइकल’ के चलते कई पुरानी बातें फिर सामने आ रही हैं, जिनमें कई किस्से-कहानी हैं.

इन्हीं में एक किस्सा उनके सबसे करीबी दोस्त ‘बबल्स’ का भी है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि उनका बेहद करीबी पालतू चिंपैंजी था. बबल्स को माइकल अपने परिवार जैसा मानते थे और हर जगह अपने साथ रखते थे. 80 के दशक में बबल्स माइकल की पहचान का हिस्सा बन गया था. वो उनके साथ स्टूडियो, इवेंट्स और यहां तक कि इंटरव्यू में भी नजर आता था. लोग उसे देखकर हैरान भी होते थे और खुशी भी. माइकल उसे बेहद प्यार करते थे और अक्सर उसे गोद में लेकर घूमते थे. बबल्स माइकल को टेक्सास में मिला था, जो हमेशा उनके साथ रहा.

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माइकल और बबल्स का खास रिश्ता

धीरे-धीरे बबल्स दुनिया का सबसे मशहूर पेट एनिमल बन गया. माइकल और बबल्स के बीच एक अलग ही रिश्ता था. माइकल उसे सिर्फ पेट नहीं बल्कि अपना दोस्त मानते थे. वे कहते थे कि बबल्स सबसे ईमानदार है और कभी धोखा नहीं देगा. दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो उस समय काफी वायरल हुए थे. बबल्स माइकल के साथ लग्जरी लाइफ जीता था, जिसमें महंगे कपड़े, खास खाना और ट्रैवल शामिल था. यही वजह थी कि लोग उसे आम जानवर नहीं मानते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे. जैसे-जैसे बबल्स बड़ा हुआ, उसे संभालना मुश्किल होने लगा.

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लाइमलाइट से दूर हो गया बबल्स

इंसानों के बीच रहना उसके लिए सही नहीं था. इसी वजह से साल 2005 में उसे फ्लोरिडा के सेंटर ऑफ ग्रेट एप्स भेज दिया गया. यहां उसे उसके जैसे दूसरे चिंपैंजी के साथ रखा गया ताकि वो प्राकृतिक माहौल में रह सके. माइकल जैक्सन के निधन के बाद बबल्स पूरी तरह लाइमलाइट से दूर हो गया. पहले जहां वो कैमरों और भीड़ के बीच रहता था, अब वो शांत जिंदगी जीने लगा. हालांकि, उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी गई. माइकल जैक्सन की एस्टेट आज भी उसके रहने, खाने और इलाज का पूरा खर्च उठाती है. इस तरह वो सुरक्षित माहौल में अपना जीवन बिता रहा है. 

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43 साल हो चुका है बबल्स

आज बबल्स की उम्र करीब 43 साल हो चुकी है. उम्र के इस पड़ाव पर वो ज्यादा समय आराम करता है. लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास चीज है – पेंटिंग. सेंटर के केयरटेकर बताते हैं कि बबल्स को रंगों से खेलना पसंद है. वो कैनवास पर पेंटिंग बनाता है और जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तब तक उसे छोड़ता नहीं. ये उसका नया शौक बन चुका है. बीच-बीच में माइकल जैक्सन के परिवार के लोग भी उससे मिलने आते रहते हैं. उनकी बहन लातोया जैक्सन भी उससे मिलने पहुंच चुकी हैं. अब बबल्स एक शांत और सम्मानित सदस्य की तरह अपने समूह में रहता है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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