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थिएटर में मचाया था तहलका, अब OTT पर आई माइकल जैक्सन की बायोपिक; घर बैठे देखें 'Michael'

Michael Movie OTT: माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी चर्चित फिल्म 'माइकल' अब ओटीटी पर आने को तैयार है. थिएटर में दर्शकों का दिल जीतने वाली यह फिल्म अब 'बुकमाईशो स्ट्रीम' पर दस्तक दे चुकी है. जो लोग सिनेमाघरों में इसे नहीं देख पाए थे, वे अब इसे घर बैठे रेंट पर या खरीदकर देख सकते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 09, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:21 PM IST
थिएटर में मचाया था तहलका, अब OTT पर आई माइकल जैक्सन की बायोपिक; घर बैठे देखें 'Michael'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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