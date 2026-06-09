थिएटर में मचाया था तहलका, अब OTT पर आई माइकल जैक्सन की बायोपिक; घर बैठे देखें 'Michael'

Michael Movie OTT: पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन पर बनी बायोग्राफिकल हॉलीवुड फिल्म 'माइकल' ने दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन किया. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. ऐसे में अगर आपने 'माइकल' फिल्म को सिनेमाघरों में मिस कर दिया था, तो अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. जाफर जैक्सन स्टारर और एंटोइन फुक्वा के निर्देशन में बनी यह बायोपिक फिल्म 1 बिलियन डॉलर की कमाई के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म में माइकल जैक्सन के बचपन और उनके सुपरस्टार बनने की कहानी को दिखाया गया है.
सिनेमाघरों में 'माइकल' ने धमाल मचा दिया था और अब यह ओटीटी पर उपलब्ध हो गई है. हालांकि, फिल्म को फिलहाल सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में नहीं देखा जा सकता. भारत में अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे 399 रुपये के रेंटल प्राइस पर देखा जा सकता है, जहां दर्शकों को कुछ एक्सक्लूसिव बोनस कंटेंट भी देखने को मिलेगा. वहीं, यह फिल्म 'बुकमाईशो स्ट्रीम' पर 499 रुपये के रेंटल प्राइस पर उपलब्ध है. खास बात यह है कि दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म का हिंदी डब वर्जन मौजूद है. दर्शक इसे अपनी पसंद की भाषा के मुताबिक देख सकते हैं.
ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद 'माइकल' का थिएटर रन अभी भी जारी है. हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और अभी भी थिएटर में देख रहे हैं. वहीं, जो लोग इसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल फिल्म केवल रेंट पर ही उपलब्ध कराई गई है.
बता दें कि 'माइकल' फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में जाफर जैक्सन लीड रोल में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में निया लॉन्ग, जूलियानो वाल्डी और कोलमैन डोमिंगो जैसे सितारे भी नजर आए हैं. फिल्म सिर्फ माइकल जैक्सन के संगीत सफर को ही नहीं, बल्कि उनके बचपन से जुड़े किस्सों और परिवार से जुड़े उतार-चढ़ाव को भी दिखाती है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों से इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.