Michael Teaser: लौट आया जैक्सन! रोंगटे खड़े कर देगा माइकल की बायोपिक का टीजर; किंग ऑफ पॉप के किरदार में नजर आए ये एक्टर

Michael Teaser Out: ‘किंग ऑफ पॉप’ यानी दिवंगत पॉप गायक माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित फिल्म का इंतजार कर रहे दुनियाभर के उनके फैन्स के लिए अच्छी खबर है. इस फिल्म की पहली झल्क यानी ट्रेलर यूनिवर्सिल पिक्चर्स इंडिया ने जारी कर दिया है. प्रोडक्शन कंपनी ने इसका ट्रेलर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर रिलीज किया. इस फिल्म का नाम ‘माइकल’ है. दिलचस्‍प बात यह है कि माइकल जैक्‍सन के भतीजे जाफर जैक्‍सन इस फिल्‍म में अपने चाचा 'किंग ऑफ पॉप' का किरदार निभा रहे हैं.

कब देख सकेंगे माइकल जैक्‍सन की बायोपिक?

माइकल जैक्‍सन की यह बायोपिक अगले साल 2026 में रिलीज होने वाली है. 29 साल के जाफर जैक्‍सन खुद भी एक सिंगर, डांसर और एक्‍टर हैं. वह माइकल जैक्‍सन के भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे हैं. फ‍िल्म के टीजर की शुरुआत एक रिकॉर्डिंग बूथ से होती है, जहां हमें युवा माइकल दिखते हैं. एक आवाज उनसे कहती है, 'मुझे पता है कि आप इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.'

इमोशनल करने वाला है फर्स्‍ट लुक टीजर

यकीनन माइकल जैक्‍सन के फैंस के लिए यह फर्स्‍ट लुक टीजर इमोशनल करने वाला है. टीजर के पहले सीन को देखकर ऐसा लगता है कि यह तब का है, जब माइकल ने क्विंसी के साथ करियर की शुरुआत की थी. फिल्म में माइकल के बचपन को भी दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि फिल्म उस दौर पर भी केंद्रित हो सकती है, जब माइक जैक्सन अपने भाइयों के साथ 'जैक्सन 5' में गाना गा रहे थे.

टीजर में रिकॉर्डिंग चार्ट में माइकल के टॉप पोजिशन वाले गौरवशाली दिनों को भी दिखाया गया है. हम जाफर को माइकल के कई स्टाइल और लुक्स में देखते हैं, इसमें 'थ्रिलर' गाने के लिए उनका जॉम्बी लुक भी शामिल है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि फिल्म में माइकल जैक्‍सन के पिता जो जैक्सन और रिकॉर्ड एग्‍जीक्यूटिव बेरी गोर्डी के साथ उनके उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते को कितना दिखाया जाएगा. लेकिन इतना जरूर है कि 'किंग ऑफ पॉप' के उस दौर को मेकर्स के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल होगा.

'माइकल' मूवी की कास्‍ट

'माइकल' फिल्‍म में माइल्स टेलर, वकील जॉन ब्रैंका की भूमिका निभा रहे हैं. पिछले दिनों एंडी कोहेन के टॉक शो में उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में वे माइकल के 'बहुत बड़े फैन' थे. उन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र में उन्‍होंने माइकल जैक्‍सन की तरह मूनवॉक करना सीखा था. एंटोनी फूक्वा के डायरेक्‍शन में बनी इस फिल्म में जूलियानो क्रू वाल्दी, टोनी वॉन हाले, माइल्स टेलर, कोलमैन डोमिंगो, जो जिलेट, केंड्रिक सैम्पसन और निया लॉन्ग भी हैं.