'ऋतिक की 'लक्ष्य' देखकर जागा था सपना...', मिहिर आहूजा ने 'ऑपरेशन सफेद सागर' को बताया ड्रीम प्रोजेक्ट

Mihir Ahuja Operation Safed Sagar: युवा और टैलेंटेड एक्टर मिहिर आहूजा के लिए उनकी नई वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' सिर्फ एक नया रोल भर नहीं है, बल्कि यह उनके सालों पुराने सपने के सच होने जैसा है. इस वेब सीरीज में मिहिर फ्लाइंग ऑफिसर बाल्डी का किरदार निभाया हैं. मिहिर ने खुलासा किया कि ऋतिक रोशन की आइकॉनिक फिल्म 'लक्ष्य' देखकर उनके अंदर सेना की वर्दी पहनने और एक्टर बनने की चाहत जागी थी.
मिहिर आहूजा ने बचपन में जब ऋतिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' देखी थी, तो एक दिशाहीन लड़के से एक जांबाज आर्मी ऑफिसर बनने का ऋतिक का सफर उनके दिल को छू गया था. उसी दिन मिहिर ने तय कर लिया था कि वे एक दिन पर्दे पर फौजी का किरदार निभाएंगे. ऋतिक रोशन हमेशा से मिहिर के पसंदीदा एक्टर रहे हैं और वे उन्हें अपना आइडल मानते आए हैं.
मिहिर आहूजा का यह सपना तब और खूबसूरत हो गया जब उन्हें फिल्म 'सुपर 30' में अपने आइडल ऋतिक रोशन के साथ काम करने का मौका मिला. यह पहली बार था जब मिहिर ऋतिक से मिले थे. इसके बाद दोनों ने एक कमर्शियल ऐड में भी साथ काम किया, जहां मिहिर को ऋतिक के काम करने के लगन और समर्पण को करीब से देखने का मौका मिला, जिससे उनका सम्मान और बढ़ गया.
मीडिया से बात करते वक्त एक हालिया बयान में मिहिर आहूजा ने कहा, "मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार 'लक्ष्य' देखी थी और ऋतिक सर की परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित हुआ था. मेरे मन में हमेशा यह उम्मीद थी कि एक दिन मुझे भी ऐसा किरदार निभाने का मौका मिले. जब मेरे पास 'ऑपरेशन सफेद सागर' का ऑफर आया और फ्लाइंग ऑफिसर बाल्डी का रोल मिला, तो मैंने दोबारा सोचा भी नहीं. यह बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे मैं सालों से इसे ही मेनिफेस्ट कर रहा था."
मिहिर ने आगे कहा कि एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनना, एक फौजी के माइंडसेट को समझना और हमारे देश के सशस्त्र बलों को सम्मान देने वाली कहानी का हिस्सा बनना बेहद संतोषजनक रहा है. मिहिर मानते हैं कि एक छोटे बच्चे के रूप में 'लक्ष्य' से प्रेरित होने से लेकर आज स्क्रीन पर उस सपने को खुद जीने तक, उनकी जिंदगी का एक पूरा चक्र घूमकर वहीं आ गया है. फिलहाल फैंस मिहिर को इस एयरफोर्स अफसर के दमदार रोल में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.