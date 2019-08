पाकिस्तान के बाद मीका सिंह का एक और VIDEO VIRAL, मांग रहे हैं मदद

मुंबई: आठ अगस्त को पाकिस्तान के कराची में आयोजित 'मीका सिंह नाइट' कार्यक्रम गाना गाकर विवादों में आए बालीवुड गायक मीका सिंह को अचानक महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों की याद आ गई है. मीका ने एक वीडियो जारी करके बाढ़ पीड़ितों के लिए पचास घर बनाने की बात की है. इतना ही नहीं मीका सिंह अपने एनजीओ डिवाइन टच के साथ मिलकर सीएम फंड में पांच लाख रूपये का अनुदान भी करेंगे. इस वीडियो में मीका महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि मीका को द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाई (एफडब्ल्यूआईसीई) ने भारत में किसी भी प्रकार के परफॉर्मेस, रिकॉर्डिग, प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग पर 'हमेशा के लिए' बैन लगा दिया है.

मीका सिंह अपने वीडियो में लोगों को मदद करने की अपील करते हुए कह रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ जब पूरा देश मोदी सरकार के धारा 370 और आर्टिकल 35(A) हटाने पर साथ खड़ा था जिस पर पाकिस्तान तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है. उसी वक्त पाकिस्तान में गाना गाने का प्रोग्राम करने पर मीका सिंह कोई सफाई नहीं दे रहे हैं. जी न्यूज ने मीका से कराची परफॉर्मेंस पर सफाई मांगनी चाही तो सिंगर ने कोई जवाब नहीं दिया.

This Independence Day, we at @Divine_T are donating to and supporting the NGO ‘Akhil Bharatiya Marathi Natya Parishad’ to help those affected in the #MaharashtraFloods floods . We are also building 50 houses for those who have lost their homes. pic.twitter.com/NdyaCxQHEE

— King Mika Singh (@MikaSingh) August 15, 2019