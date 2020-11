मिलिंद सोमन ने पटाखों की बात कर जलाया लोगों का दिल, ट्रोलर्स ने कही ऐसी-ऐसी बातें

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर मिलिंद सोमन (Milind Soman) की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है. वह काफी चर्चा में रहते हैं. कभी अपनी विवादित फोटोज के चलते, तो कभी अपनी बातों को लेकर. वह बड़ी समझ-बूझ के साथ अपनी बात रखते हैं. कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तो कई उन्हें ट्रोल करने लगते हैं.

अब एक्टर ने आवाज करने वाले पटाखों पर लगे बैन को लेकर अपने बात रखी है. मिलिंद उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं, जो इस बैन से खुश नहीं हैं.

उन्होंने ट्वीट किया है, 'सुना है कि कई लोग आवाज करने वाले पटाखों पर लगे बैन से खुश नहीं हैं. समझ नहीं आता कि वह वैक्सनी के साथ हैं या खिलाफ.'

Heard that many people were not happy with the ban on noise making crackers, wonder if they are pro vaccine or anti vaccine

ट्रोल के हुए शिकार

मिलिंद के इस ट्वीट को कई लोगों ने पसंद किया, तो कई लोग उन्हें ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने एक्टर की न्यूड फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सुना है कि कई लोग न्यूडिटी पर बैन लगने से खुश नहीं हैं. समझ नहीं आ रहा है कि वह कानून के समर्थन में हैं या उसके खिलाफ.'

Heard that many people were not happy with the ban on nudity, wonder if they are pro the law or against the law pic.twitter.com/Naenjj8vxu

