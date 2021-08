450 किलोमीटर पैदल चलेंगे Milind Soman, जानकर लोगों के खुले रह गए मुंह!

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर मिलिंद सोमन (Milind Soman) अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं और अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए वो खूब मेहनत भी करते हैं. हाल ही में एक्टर ने एक ऐसे कदम की शुरुआत की है, जिसे जानकर आपके चेहरे पर पसीना आ जाएगा.

450 किलोमीटर पैदल चलेंगे मिलिंद

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) हमेशा अपनी फिटनेस को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. आए दिन मिलिंद सोमन के वर्कआउट फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आते हैं. वो अपनी इन पोस्ट से फैन्स फिट रहने के टिप्स भी देते रहते हैं. दूसरी तरफ उनके मजेदार और अलग अंदाज के वीडियो भी अकसर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं. कभी वो महिला से पुशअप करवाते नजर आते हैं तो कभी खुद सड़क पर नहाते हुए नजर आते हैं. अब उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं. मिलिंद सोमन (Milind Soman) पुरे 450 किमी का सफर पैदल करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने दादर से की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

मिलिंद का वीडियो हुआ वायरल

मिलिंद सोमन (Milind Soman) के सफर का ये वीडियो वायरल भयानी नाम के एक पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, मिलिंद सोमन (Milind Soman) अपने साथियों के साथ 450 किमी की दूरी का सफर पैदल ही शुरू कर दिया है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'Amazing #milindsoman is always uplifting our senses and motivating us to do the impossible'. वहीं फैन्स उनके इस जज्बे की जमकर तारीफें कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'He is some one … no one can stop him..lots of love and respect for u', तो दूसरे ने लिखा है 'Truly inspiring'.

मिलिंद के बारे में

बता दें, मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने अंकिता कुंअर (Ankita Konwar) से 22 अप्रैल, 2018 को अलीबाग में शादी की थी. उनकी शादी में करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे. मिलिंद और अंकिता कई बार सोशल मीडिया पर ही एक-दूसरे के लिए प्यार का भी इजहार करते हैं. वहीं, एक्टर के करियर की बात करें तो वह टॉप मॉडल में से एक हैं, अपनी फिटनेस के लिए वह खूब जाने जाते हैं. मिलिंद सोमन फिटनेस की रेस में हमेशा आगे रहते हैं. अपनी एक्सरसाइज वीडियो या फोटो साझा कर वह फैंस को भी फिट रहने की प्रेरणा देते हैं.

