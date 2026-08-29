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सूजा मुंह, बिखरे बाल... ये क्या हो गया एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का हाल? शॉकिंग PHOTOS देख उड़े फैंस के भी होश

Mimi Chakraborty Viral Photos: बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनको देखने के बाद हर कोई हैरान है. तस्वीरों में उनका चेहरा सूजा है और होंठ पर चोट दिखाई दे रही है. उन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया आखिर उनका ये हाल कैसे हुआ?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:42 AM IST
सूजा मुंह, बिखरे बाल... ये क्या हो गया एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का हाल? शॉकिंग PHOTOS देख उड़े फैंस के भी होश
Image Credit: आखिर कैसे हुआ मिमी चक्रवर्ती का ये हाल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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