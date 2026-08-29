सूजा मुंह, बिखरे बाल... ये क्या हो गया एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का हाल? शॉकिंग PHOTOS देख उड़े फैंस के भी होश

बंगाली फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया. राखी के मौके पर शेयर की गई इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस काफी परेशान हो गए. आमतौर पर हमेशा सजी-धजी और ग्लैमरस दिखने वाली मिमी का ऐसा हाल देखकर हर कोई दंग है. फोटोज में उनका चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर किसी तरह का कोई मेकअप नहीं था. एक्ट्रेस की ऐसी हालत देखकर फैंस कमेंट्स में उनकी हेल्थ अपडेट ले रहे हैं.
सोशल मीडिया पर जैसे ही एक्ट्रेस की ये पोस्ट वायरल हुई, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे. तस्वीरों में मिमी के चेहरे के साथ-साथ उनके होंठों पर चोट के निशान भी साफ दिख रहे थे. इसके अलावा एक फोटो में उनके पैरों पर भी चोट नजर आ रही है. अचानक इस हालत में अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को देखकर फैंस काफी डर गए थे कि कहीं उनके साथ कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया. हालांकि, मिमी ने इन तस्वीरों को छिपाने के बजाय खुद दुनिया के सामने रखा, ताकि लोग समझ सकें कि कैमरे के पीछे की जिंदगी आसान नहीं होती.
मिमी ने खुद अपनी पोस्ट के कैप्शन में पूरी बात खुलकर बताई. उन्होंने लिखा कि उनका एक दांत निकाला गया है, जिसकी वजह से गाल में काफी सूजन आ गई है और उन्हें कुछ टांके भी लगवाने पड़े हैं. होंठ पर चोट आई है और पैरों में मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से तेज ऐंठन हो रही है. मिमी ने आगे लिखा कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही आम इंसान की जिंदगी का बहुत आम सा हफ्ता है, जिसमें बिखरे हुए बाल, सूजा चेहरा, एक कप गर्म कॉफी और उनका पेट शामिल है. बिना किसी ग्लैमर टीम के वह इसी तरह दिन बिता रही हैं.
एक्ट्रेस ने अपनी बात रखते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे दिखावे के कल्चर पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि आज के दौर में इंटरनेट पर हमेशा परफेक्ट दिखने को इतना ज्यादा नॉर्मल बना दिया गया है कि अगर कोई अपनी असलियत दिखा दे तो लोग उसे बहुत बड़ी बहादुरी मानने लगते हैं. उन्होंने आगे लिखा कि कैमरे के पीछे कोई मेकअप टीम नहीं है और वे सुबह सोकर ऐसी ही उठती हैं जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रही हैं. मिमी का मानना है कि फिल्टर लगाकर सुंदर दिखने से कहीं ज्यादा बेहतर और कूल है अपनी असली पहचान और असल हालत को स्वीकार करना.
मिमी का ये सच सामने आते ही उनके दोस्तों और फैंस ने सोशल मीडिया पर प्यार की झड़ी लगा दी. हर कोई उनकी इस हिम्मत और सादगी की तारीफ करने लगा. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘अपना ख्याल रखना, आप एक बहुत मजबूत लड़की हो’. वहीं, एक और चाहने वाले ने लिखा, ‘चाहे कुछ भी हो जाए, आप आज भी मेरी नजर में सबसे बेहतरीन इंसान हो’. कई लोगों ने उनके चेहरे और पैर के दर्द से जल्द राहत पाने के लिए दुआएं भेजीं. लोगों को मिमी का ये बेबाक अंदाज बहुत पसंद आया कि उन्होंने बिना झिझक अपनी तकलीफ साझा की.
आपको बता दें, मिमी चक्रवर्ती बंगाली सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम हैं और वो राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं. वो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद भी रह चुकी हैं. हालांकि, फरवरी 2024 में उन्होंने ये साफ कर दिया था कि राजनीति उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. मिमी ने उस वक्त बताया था कि वे साल 2022 में ही राजनीति से अलग होना चाहती थीं, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था. अब वे पूरी तरह अपने काम और पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे रही हैं.