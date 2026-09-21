'मुझे वो कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया', सलमान खान की बात पर मिनी माथुर ने जताई नाराजगी; बोलीं- 'मैं उन्हें बहुत मानती हूं, लेकिन...'

Mini Mathur: टीवी होस्ट और एक्ट्रेस मिनी माथुर ने प्राइम वीडियो के फेमस रियलिटी शो 'अलायंस' का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने ट्रॉफी के साथ-साथ 50 लाख रुपये की इनामी राशि भी अपने नाम की थी. हाल ही में शो के अपने सफर पर बात करते हुए हसीना ने घर में सुपरस्टार सलमान खान की एंट्री और उनके दिए एक बयान पर खुलकर बात की.
एक्ट्रेस मिनी माथुर ने हाल ही में नयनदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वे सलमान को बेहद पसंद करती हैं, लेकिन उनके एक कमेंट से वे खुश नहीं थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने कई और खुलासे भी किए हैं.
मिनी माथुर ने सलमान खान के उस कमेंट पर रिएक्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति और फिल्ममेकर कबीर खान उनसे 'डरते' हैं. मिनी ने कहा, 'मैं जाहिर तौर पर उन्हें बहुत मानती हूं और उनके मुंह से यह सुनना अच्छा लगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे वह कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.'
मिनी ने आगे कहा कि उन्हें अक्सर सिर्फ 'कबीर की पत्नी' के रूप में ही पहचाना जाता रहा है. उन्हें इस बात की काफी खुशी है कि 'अलायंस' शो के जरिए सलमान खान को उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू देखने का मौका मिला. उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा कबीर की बेटर हाफ के तौर पर देखा जाता था, इसलिए मुझे खुशी है कि वह मेरा एक ऐसा रूप देख पाए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.'
'अलायंस' के घर में सलमान खान की मौजूदगी को याद करते हुए मिनी ने बताया कि बाकी प्रतियोगियों का रिएक्शन देखना बहुत मनोरंजक था. उन्होंने कहा, 'घर के बाकी सदस्यों को हैरान होकर देखते रहना बहुत मजेदार था. सब मुंह बाए बैठे थे और लग रहा था जैसे कह रहे हों- क्या यह सच है? कोई मुझे चुटकी काटो, सलमान खान हमारे साथ बैठकर कॉफी पी रहे हैं.'
मिनी ने बताया कि सलमान खान की एंट्री शो के बेहद अहम मोड़ पर हुई थी. फिनाले से ठीक दो-तीन दिन पहले घर में उस तरह की एनर्जी की सख्त जरूरत थी. सलमान ने अपने कई निजी अनुभव शेयर किए, घर के सदस्य सू का हौसला बढ़ाया और सभी के साथ खूब हंसी-मजाक किया, जिससे घर में एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी.
बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान इस समय टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट कर रहे हैं. इसके साथ ही वे अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज की तैयारियों में व्यस्त हैं.