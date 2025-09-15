सिनेमाघरों में इन दिनों एक तरफ साउथ की धमाकेदार फिल्म 'मिराई' का जादू देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म 'बागी 4' अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है. दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन कमाई के मामले में इनकी रफ्तार बिल्कुल अलग है. 'मिराई' ने जहां महज तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, वहीं 'बागी 4' 10 दिन गुजरने के बाद भी फीकी पड़ती देखी जा रही है.

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है. तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई ने सबको चौंका दिया, फिल्म ने 16.50 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की, जो उसके ओपनिंग-डे से भी ज्यादा है.

बॉक्स ऑफिस पर 'मिराई' का जलवा

फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ रुपए की कमाई की और दूसरे दिन 15 करोड़ रुपए जुटाए. फिल्म ने तीसरे दिन 16.50 करोड़ कमाए और अब तक की कुल कमाई को 44.50 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है. तेजा सज्जा की दमदार एक्टिंग, जगपति बाबू की गंभीर भूमिका और श्रेया सरन की स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है. सोशल मीडिया पर भी लोग 'मिराई' की तारीफ करते नहीं थक रहे.

'बागी 4' की धीमी रफ्तार

दूसरी ओर, टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म 'बागी 4' को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन पहले हफ्ते के बाद इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली.

हालांकि, 10वें दिन फिल्म की कमाई में थोड़ा सुधार हुआ और इसने 2.15 करोड़ रुपए का कारोबार किया. इस तरह 'बागी 4' ने अब तक कुल 49.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. टाइगर श्रॉफ की जबरदस्त फिजिक और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स दर्शकों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन कहानी में पकड़ ढीली होने के कारण दर्शक बोर भी हो रहे हैं.