रिलीज के कुछ घंटे बाद ही Teja Sajja की Mirai करने लगी ट्रेंड, जबरदस्त एक्शन देख फैंस ने सिनेमा हॉल में बजाई सीटियां
Advertisement
trendingNow12918853
Hindi Newsबॉलीवुड

रिलीज के कुछ घंटे बाद ही Teja Sajja की Mirai करने लगी ट्रेंड, जबरदस्त एक्शन देख फैंस ने सिनेमा हॉल में बजाई सीटियां

Mirai X review: तेलुगू स्टार तेज सज्जा की फैंटेसी फिल्म ‘मिराई’ थिएटर में आज लग चुकी है फिल्म के रिलीज होते ही कुछ घंटों बाद ही फैंस ने फिल्म को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर रिव्यू देना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिलीज के कुछ घंटे बाद ही Teja Sajja की Mirai करने लगी ट्रेंड, जबरदस्त एक्शन देख फैंस ने सिनेमा हॉल में बजाई सीटियां

तेलुगू इंडस्ट्री के स्टार तेजा सज्जा की मच अवेटेड एक्शन फैंटेसी फिल्म ‘मीराई’ 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है. ‘मीराई’ में तेजा सज्जा के साथ एक्ट्रेस रितिका नायक, श्रिया सरन, मंजू मनोज और जगपति बाबू नजर आ रहे हैं. तेजा सज्जा स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था जिसके बाद फैंस इस मूवी को सिनेमाघरों में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, जिसके लिए कई लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे. वहीं फिल्म के बड़े पर्दे पर आते ही फैंस ने अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है.

मीराई
कुछ घंटों पहले ही ‘मीराई’ ने थिएटर में दस्तक दी है मगर तेजा सज्जा की शानदार एक्टिंग और एक्शन के चलते ही अभी से ही एक्स पर ट्रेंड करने लगी और तेलुगू स्टार के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं इस फिल्म से मंजू मनोज ने फिर से बिग स्क्रीन पर कमबैक किया है उनकी कलाकारी और एक्सप्रेशन से आज भी लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं और मंजू के कैरेक्टर ने फैंस को काफी इंप्रेस भी किया है.

फैंस रिएक्शन
'मिराई' के फर्स्ट शो में ही थिएटर में अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है. वहीं तेजा सज्जा के दमदार एक्शन को देखकर फैंस खड़े होकर थिएटर में सीटियां बजाने लग जा रहे हैं. सोशल मीडिया एक्स पर फैंस सिर्फ एक्शन सीन की ही नहीं बल्कि कमाल के वीएफएक्स की भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Mirai Movie ReviewMirai Release in theatreTeja Sajjatelugu film mirai

Trending news

ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
;