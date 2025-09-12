रिलीज के कुछ घंटे बाद ही Teja Sajja की Mirai करने लगी ट्रेंड, जबरदस्त एक्शन देख फैंस ने सिनेमा हॉल में बजाई सीटियां

Mirai X review: तेलुगू स्टार तेज सज्जा की फैंटेसी फिल्म ‘मिराई’ थिएटर में आज लग चुकी है फिल्म के रिलीज होते ही कुछ घंटों बाद ही फैंस ने फिल्म को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर रिव्यू देना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
तेलुगू इंडस्ट्री के स्टार तेजा सज्जा की मच अवेटेड एक्शन फैंटेसी फिल्म ‘मीराई’ 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है. ‘मीराई’ में तेजा सज्जा के साथ एक्ट्रेस रितिका नायक, श्रिया सरन, मंजू मनोज और जगपति बाबू नजर आ रहे हैं. तेजा सज्जा स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था जिसके बाद फैंस इस मूवी को सिनेमाघरों में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, जिसके लिए कई लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे. वहीं फिल्म के बड़े पर्दे पर आते ही फैंस ने अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है.
मीराई
कुछ घंटों पहले ही ‘मीराई’ ने थिएटर में दस्तक दी है मगर तेजा सज्जा की शानदार एक्टिंग और एक्शन के चलते ही अभी से ही एक्स पर ट्रेंड करने लगी और तेलुगू स्टार के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं इस फिल्म से मंजू मनोज ने फिर से बिग स्क्रीन पर कमबैक किया है उनकी कलाकारी और एक्सप्रेशन से आज भी लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं और मंजू के कैरेक्टर ने फैंस को काफी इंप्रेस भी किया है.
फैंस रिएक्शन
'मिराई' के फर्स्ट शो में ही थिएटर में अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है. वहीं तेजा सज्जा के दमदार एक्शन को देखकर फैंस खड़े होकर थिएटर में सीटियां बजाने लग जा रहे हैं. सोशल मीडिया एक्स पर फैंस सिर्फ एक्शन सीन की ही नहीं बल्कि कमाल के वीएफएक्स की भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
#OneWordReview...#Mirai: ENGROSSING.
Rating:½
A visually spectacular entertainer that keeps you hooked for the most part… Special mention of the superb VFX and the emotional undercurrent… Definitely worth a watch! #MiraiReview
Director #KarthikGattamneni presents a… pic.twitter.com/HQNenV3xIP
— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2025
