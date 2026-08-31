देवी यूनिवर्स के साथ बदलेगा भारतीय सिनेमा का अंदाज, 'मिराया' के साथ मानसी और वरुण बागला ने उठाया कदम

थ्रिलर और रोमांस जैसी अलग-अलग कहानियों के बाद मिनी फिल्म्स अब भारतीय सिनेमा में एक बड़े और नए विजन के साथ आगे बढ़ रही है. मानसी बागला और वरुण बागला के नेतृत्व में कंपनी अपने अगले प्रोजेक्ट 'मिराया- द देवी यूनिवर्स' के जरिए एक महत्वाकांक्षी पौराणिक सिनेमाई यूनिवर्स तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
'मिराया- द देवी यूनिवर्स' को तकनीक और भारतीय संस्कृति के मेल से तैयार किया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रेरित होगा. मेकर्स का मकसद ऐसी कहानी पेश करना है, जिसमें भारतीय जड़ों के साथ आधुनिक तकनीक और बड़े स्तर का सिनेमाई अनुभव देखने को मिले.
मिनी फिल्म्स इससे पहले 'फॉरेंसिक' और 'आंखों की गुस्ताखियां' जैसी फिल्मों के जरिए अलग-अलग तरह की कहानियां दर्शकों के सामने ला चुकी है. अब 'मिराया- द देवी यूनिवर्स' के साथ कंपनी अपने क्रिएटिव दायरे को और बड़ा करने की तैयारी में है.
इस नए प्रोजेक्ट में कहानी, तकनीक, भावनाओं और बड़े स्तर के विजुअल्स को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है. मेकर्स का विजन ऐसी फिल्में बनाने का है, जिनमें भारतीय संस्कृति की गहराई नजर आए और जिन्हें दुनियाभर के दर्शकों से भी जोड़ा जा सके.
'मिराया- द देवी यूनिवर्स' को एक फ्रेंचाइजी के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई फिल्में आपस में जुड़ी होंगी. इस यूनिवर्स में भारतीय पौराणिक कथाओं की पुरानी विरासत को आज के सिनेमा की आधुनिक तकनीक के साथ पेश किया जाएगा. फिल्म में हाइब्रिड लाइव-एक्शन और एनीमेशन, नई तकनीक, AI की मदद से फिल्म निर्माण, शानदार विजुअल्स और मजबूत किरदारों वाली कहानी देखने को मिलेगी.
निर्माता मानसी बगला के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि वह फिल्म बनाने के पूरे तरीके को नए नजरिए से देखना चाहती हैं. उनका मानना है कि सिनेमा को दबाव, राजनीति या समझौते के आधार पर किसी फैक्ट्री की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए. किसी भी फिल्म के पीछे जो जुनून और मकसद होता है, वह शुरुआत से लेकर पर्दे तक कायम रहना चाहिए.
मानसी का मानना है कि यह सिनेमा में नए विचारों और विजन रखने वाले लोगों का दौर है. फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और जो लोग इसके आने वाले दौर को समझ पाएंगे, वही भविष्य की नई कहानियां और नए सिनेमाई अनुभव तैयार करेंगे.
'मिराया- द देवी यूनिवर्स' की कहानी चार शक्तियों-सरस्वती, लक्ष्मी, काली और दुर्गा के इर्द-गिर्द बुनी गई है. इस पूरे यूनिवर्स के केंद्र में मिराया नाम की एक छोटी लड़की है. उसकी नजरों से दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों, परंपराओं और आध्यात्मिक विचारों की एक अनोखी दुनिया देखने को मिलेगी.
मिराया के किरदार को बेहद सहज, जिज्ञासु और भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करने वाला बनाया गया है. इसका मकसद खास तौर पर बच्चों और परिवारों को कहानी से जोड़ना है. मेकर्स चाहते हैं कि अलग-अलग संस्कृतियों से आने वाले युवा दर्शक और परिवार भी मिराया के किरदार में खुद को देख सकें और इस अनोखी दुनिया से आसानी से जुड़ पाएं.