'मिर्जापुर' के फेमस एक्टर की हुई अचानक मौत, फैंस को लगा गहरा सदमा!

नई दिल्ली: देश की पसंदीदा वेब सीरीज में से एक 'मिर्जापुर' (Mirzapur) के एक प्रसिद्ध एक्टर की मौत हो गई. इस खबर को सुनकर फैंस को काफी गहरा सदमा पहुंचा है. एक्टर के निधन की जानकारी साथी कलाकार ने अपने इंस्टाग्राम पर दी. हालांकि, मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. इस खबर को जानने के बाद फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है.

दिवेन्दु ने दी जानकारी

वेब सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भइया के पक्के दोस्त ललित का रोल निभाने वाले ब्रम्हा मिश्रा (Bramha mishra) की मौत हो गई है. उनके साथी कलाकार दिव्येन्दु शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है. इस दुःख भरी खबर को सुनने के बाद ब्रम्हा मिश्रा उर्फ ललित के फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है. अचानक से दिव्येन्दु ने Rip पोस्ट लिखते हुए ब्रम्हा मिश्रा की अपने साथ एक फोटो शेयर की है और लिखा है 'Our Lalit Is No more" यानी के हमारा ललित अब जिंदा नहीं है.

मिर्जापुर में निभाया था अहम रोल

दिवेन्दु शर्मा ने सबसे पहले ब्रम्हा मिश्रा की मौत की खबर अपने इंस्टाग्राम में शेयर की लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर ब्रम्हा मिश्रा की मौत कैसे हो गई. आपको याद दिला दें कि ब्रम्हा मिश्रा ने 'मिर्जापुर' वेब शो में ललित नाम के एक लड़के का किरदार निभाया था जो कालीन भइया के बेटे मुन्ना भइया का जिगरी दोस्त था. मिर्जापुर के दूसरे सीजन में ललित के नाम पर कई मीम्स भी बनाए गए थे.

कई फिल्मों में किया काम

ब्रह्मा मिश्रा लंबे समय से मनोरंजन की दुनिया में एक्टिव हैं. उन्हें कई फिल्मों में भी देखा गया है. अक्षय कुमार की 'केसरी' में भी ब्रम्हा मिश्रा ने एक अफगानी का रोल प्ले किया था जो घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम करते देखे गए थे. इसके अलावा 'मांझी', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'हसीन दुल्हनिया', 'मिर्जापुर', 'चोर चोर सुपर चोर' जैसी प्रोजेक्ट में काम किया था.